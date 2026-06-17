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ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии - РИА Новости, 17.06.2026
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12:39 17.06.2026 (обновлено: 15:57 17.06.2026)
ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии

ВСУ ударили в Брянской области по автобусу с юными футболистами из Белоруссии

© Фото : Егор Ковальчук/MAXПоследствия удара по автобусу в Брянской области
Последствия удара по автобусу в Брянской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© Фото : Егор Ковальчук/MAX
Последствия удара по автобусу в Брянской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ с помощью БПЛА атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.
  • Ребята из ДЮСШ № 2 города Речицы ехали на отдых в Геленджик.
  • В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей.
  • Восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей.
  • Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию.
  • СК России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили в Брянской области по автобусу с детьми из Белоруссии, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.
«

"ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик", — написал он на платформе "Макс".

© Фото опубликовано белорусскими СМИ

Последствия удара по автобусу в Брянской области.

Последствия удара по автобусу в Брянской области

Последствия удара по автобусу в Брянской области.

© Фото опубликовано белорусскими СМИ
1 из 2
© Фото : Егор Ковальчук/MAX

Последствия удара по автобусу в Брянской области.

Последствия удара по автобусу в Брянской области

Последствия удара по автобусу в Брянской области.

© Фото : Егор Ковальчук/MAX
2 из 2

Последствия удара по автобусу в Брянской области.

© Фото опубликовано белорусскими СМИ
1 из 2

Последствия удара по автобусу в Брянской области.

© Фото : Егор Ковальчук/MAX
2 из 2
В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая их. Восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую. Остальных ребят в ближайшее время отправят домой.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныЕгор КовальчукГеленджикБелоруссияБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Атака ВСУ на автобус с детьми из БелоруссииМария ЗахароваЯна Лантратова
 
 
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