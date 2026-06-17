ВСУ атаковали в Брянской области автобус с детьми из Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ с помощью БПЛА атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии.

Ребята из ДЮСШ № 2 города Речицы ехали на отдых в Геленджик.

В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей.

Восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей.

Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию.

СК России и Белоруссии возбудили уголовные дела о теракте.

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Украинские военные ударили в Брянской области по автобусу с детьми из Белоруссии, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

« "ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик", — написал он на платформе "Макс".

© Фото опубликовано белорусскими СМИ Последствия удара по автобусу в Брянской области. Последствия удара по автобусу в Брянской области. © Фото опубликовано белорусскими СМИ 1 из 2 © Фото : Егор Ковальчук/MAX Последствия удара по автобусу в Брянской области. Последствия удара по автобусу в Брянской области. © Фото : Егор Ковальчук/MAX 2 из 2 Последствия удара по автобусу в Брянской области. © Фото опубликовано белорусскими СМИ 1 из 2 Последствия удара по автобусу в Брянской области. © Фото : Егор Ковальчук/MAX 2 из 2

В салоне было 44 пассажира, из них 28 — юные спортсмены из ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате удара погибла женщина , сопровождавшая их. Восемь человек получили осколочные ранения, включая шестерых детей. Состояние одного из них тяжелое, врачи делают ему операцию. Другим пострадавшим также оказывают помощь, в том числе психологическую. Остальных ребят в ближайшее время отправят домой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаку ВСУ охотой на мирных жителей. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что будет держать ситуацию на контроле.

Министерство иностранных дел Белоруссии подчеркнуло, что ВСУ совершили акт терроризма. Минск потребовал объяснений от Киева.

Белорусский депутат Олег Гайдукевич считает, что Украина пытается спровоцировать республику и расширить зону конфликта из-за неудач на фронте. Крупнейшая местная партия "Белая Русь" призвала осудить удар на международном уровне.

В брянском "Динамо" сообщили, что футбольный клуб готов предоставить свою гостиницу для семей пострадавших на время лечения. Им помогут и медики из Москвы и Белоруссии, которые выехали в Брянскую область.

Прокуратура открыла горячую линию для потерпевших: +7 (962) 138-15-15.