Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске

Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске

В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ Состояние пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на белорусский автобус в Брянской области остается стабильным.

Планируется операция для самого пострадавшего ребенка и перевод взрослого пациента из реанимации в отделение.

МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Состояние пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на белорусский автобус в Брянской области остается стабильным, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.

"Дети стабильны, ночь провели спокойно", - отметил представитель минздрава.

По его словам, самого пострадавшего ребенка в пятницу планируют взять в операционную мультидисциплинарной бригадой врачей.

Что касается взрослого пациента, то, как сообщил собеседник, он также стабильный, состояние оценивается как средней тяжести.

"Сегодня, если все будет хорошо, планируется перевод из реанимации в отделение", - добавили в минздраве.