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В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на автобус - РИА Новости, 19.06.2026
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В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на автобус

Состояние пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области стабильное

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРебенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске
Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Ребенок, пострадавший в результате атаки дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Брянской области, в Минске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на белорусский автобус в Брянской области остается стабильным.
  • Планируется операция для самого пострадавшего ребенка и перевод взрослого пациента из реанимации в отделение.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Состояние пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на белорусский автобус в Брянской области остается стабильным, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.
"Дети стабильны, ночь провели спокойно", - отметил представитель минздрава.
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По его словам, самого пострадавшего ребенка в пятницу планируют взять в операционную мультидисциплинарной бригадой врачей.
Что касается взрослого пациента, то, как сообщил собеседник, он также стабильный, состояние оценивается как средней тяжести.
"Сегодня, если все будет хорошо, планируется перевод из реанимации в отделение", - добавили в минздраве.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, из них два тяжелых, это один ребенок и один взрослый, и четыре человека находятся в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые. Пятерых пострадавших детей (один в тяжелом состоянии) приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии.
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