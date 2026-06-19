В Белоруссии рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на автобус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на белорусский автобус в Брянской области остается стабильным.
- Планируется операция для самого пострадавшего ребенка и перевод взрослого пациента из реанимации в отделение.
МИНСК, 19 июн - РИА Новости. Состояние пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на белорусский автобус в Брянской области остается стабильным, сообщили РИА Новости в минздраве Белоруссии.
"Дети стабильны, ночь провели спокойно", - отметил представитель минздрава.
По его словам, самого пострадавшего ребенка в пятницу планируют взять в операционную мультидисциплинарной бригадой врачей.
Что касается взрослого пациента, то, как сообщил собеседник, он также стабильный, состояние оценивается как средней тяжести.
"Сегодня, если все будет хорошо, планируется перевод из реанимации в отделение", - добавили в минздраве.
Как сообщил в среду врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы разной степени тяжести. Президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко оказать помощь пострадавшим от теракта.
В четверг из Брянской области в Белоруссию были эвакуированы шесть пострадавших при атаке БПЛА в Брянской области, из них два тяжелых, это один ребенок и один взрослый, и четыре человека находятся в состоянии разной степени тяжести, но не тяжелые. Пятерых пострадавших детей (один в тяжелом состоянии) приняли в РНПЦ детской хирургии, взрослого пациента госпитализировали в главный военный медицинский клинический центр № 432 вооруженных сил Белоруссии.