Американец Манфорд покинул УНИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Ксавьер Манфорд покинул казанский УНИКС.
- В пяти матчах Единой лиги ВТБ Манфорд в среднем набирал 5,2 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи за 16 минут на паркете.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Американский защитник Ксавьер Манфорд покинул казанский УНИКС, сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Манфорд присоединился к УНИКСу в марте. В пяти матчах Единой лиги ВТБ статистика американца составила в среднем 5,2 очка, 2,2 подбора и 1,2 передачи за 16:03 минуты на паркете.
Манфорду 34 года. Минувший сезон баскетболист начинал в холонском "Хапоэле". Его средняя статистика в 11 матчах Лиги чемпионов FIBA составила 13,7 очка при 48% реализации трехочковых, 3,5 подбора и 3,4 передачи. Кроме того, Манфорд провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в общей сложности 24 матча за "Мемфис Гриззлис" и "Милуоки Бакс" с 2016 по 2018 год. На клубном уровне также выступал за испанскую "Барселону", китайский "Фуцзянь Сюньсин", австралийский "Мельбурн Феникс", турецкий "Бурсаспор", итальянский клуб "Рейер Венеция", тель-авивский "Хапоэль".
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