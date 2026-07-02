Американец Манфорд покинул УНИКС

Манфорду 34 года. Минувший сезон баскетболист начинал в холонском "Хапоэле". Его средняя статистика в 11 матчах Лиги чемпионов FIBA составила 13,7 очка при 48% реализации трехочковых, 3,5 подбора и 3,4 передачи. Кроме того, Манфорд провел в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в общей сложности 24 матча за "Мемфис Гриззлис" и "Милуоки Бакс" с 2016 по 2018 год. На клубном уровне также выступал за испанскую "Барселону", китайский "Фуцзянь Сюньсин", австралийский "Мельбурн Феникс", турецкий "Бурсаспор", итальянский клуб "Рейер Венеция", тель-авивский "Хапоэль".