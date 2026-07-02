"Ноттингем Форест" уволил главного тренера после пяти месяцев работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра и его штаб покинули клуб после расторжения соглашения по обоюдному согласию.

Контракт Перейры предусматривал опцию расторжения до 30 июня, и клуб уведомил тренера об этом за две минуты до дедлайна.

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Ноттингем Форест" отправил в отставку главного тренера Витора Перейру, сообщается на сайте английского футбольного клуба.

В релизе клуба отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Вместе с Перейрой клуб покинул его штаб.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х, контракт Перейры предусматривал опцию расторжения до 30 июня. В 11:58 по местному времени, за две минуты до дедлайна, клуб отправил Перейре электронное письмо, в котором сообщил о завершении сотрудничества. При этом тренер недавно провел совещание о планах работы команды на лето в рамках подготовки к сезону.