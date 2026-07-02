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"Ноттингем Форест" уволил главного тренера после пяти месяцев работы - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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20:32 02.07.2026
"Ноттингем Форест" уволил главного тренера после пяти месяцев работы

"Ноттингем Форест" уволил главного тренера Перейру после пяти месяцев работы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГлавный тренер ФК "Фенербахче" Витор Перейра
Главный тренер ФК Фенербахче Витор Перейра - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер «Ноттингем Форест» Витор Перейра и его штаб покинули клуб после расторжения соглашения по обоюдному согласию.
  • Контракт Перейры предусматривал опцию расторжения до 30 июня, и клуб уведомил тренера об этом за две минуты до дедлайна.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. "Ноттингем Форест" отправил в отставку главного тренера Витора Перейру, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
В релизе клуба отмечается, что соглашение расторгнуто по обоюдному согласию. Вместе с Перейрой клуб покинул его штаб.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х, контракт Перейры предусматривал опцию расторжения до 30 июня. В 11:58 по местному времени, за две минуты до дедлайна, клуб отправил Перейре электронное письмо, в котором сообщил о завершении сотрудничества. При этом тренер недавно провел совещание о планах работы команды на лето в рамках подготовки к сезону.
Перейре 57 лет, в ноябре он был уволен из "Вулверхэмптона" после 11 месяцев работы и в феврале возглавил "Ноттингем", став четвертым тренером команды за сезон после отставок Нуну Эшпириту Санту, Анге Постекоглу и Шона Дайча. Под его руководством клуб дошел до полуфинала Лиги Европы и занял 16-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ).
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ФутболНоттингем ФорестАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Витор Перейра
 
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