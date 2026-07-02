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ВС России приступили к зачистке Красного Лимана - РИА Новости, 02.07.2026
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12:39 02.07.2026 (обновлено: 15:08 02.07.2026)
ВС России приступили к зачистке Красного Лимана

МО: ВС России завершают уничтожение разрозненных групп ВСУ в Красном Лимане

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России приступили к разминированию и зачистке Красного Лимана.
  • За сутки армия уничтожила 30 боевиков, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА.
  • Бойцы также почти полностью уничтожили силы ВСУ в Константиновке.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бойцы "Запада" зачищают Красный Лиман и обезвреживают мины в городе, сообщили в Минобороны.
«
"Штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта", — говорится в сводке.
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За сутки противник потерял до 30 боевиков, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА. Кроме того, военные сбили 20 беспилотников "Баба-яга" и "Вампир". Через них украинская армия пыталась доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец.
Как отметили в ведомстве, также ВС России почти полностью уничтожили силы ВСУ в Константиновке. Там противник потерял за сутки до 80 человек, ББМ Senator канадского производства, 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.
Красный Лиман и Константиновка находятся на севере ДНР. Один из этих городов является крупным логистическим центром ВСУ, в другом находится важный транзитный железнодорожный узел. Их освобождение позволит развить наступление на Славянск и Краматорск.
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