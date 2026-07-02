Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России приступили к разминированию и зачистке Красного Лимана.
- За сутки армия уничтожила 30 боевиков, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА.
- Бойцы также почти полностью уничтожили силы ВСУ в Константиновке.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Бойцы "Запада" зачищают Красный Лиман и обезвреживают мины в городе, сообщили в Минобороны.
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"Штурмовые отряды 25-й армии завершают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения закрепления приступили к разминированию и зачистке населенного пункта", — говорится в сводке.
За сутки противник потерял до 30 боевиков, пять автомобилей, два наземных робототехнических комплекса и десять пунктов управления БПЛА. Кроме того, военные сбили 20 беспилотников "Баба-яга" и "Вампир". Через них украинская армия пыталась доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец.
Как отметили в ведомстве, также ВС России почти полностью уничтожили силы ВСУ в Константиновке. Там противник потерял за сутки до 80 человек, ББМ Senator канадского производства, 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.
Красный Лиман и Константиновка находятся на севере ДНР. Один из этих городов является крупным логистическим центром ВСУ, в другом находится важный транзитный железнодорожный узел. Их освобождение позволит развить наступление на Славянск и Краматорск.
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22 июня 2022, 17:18