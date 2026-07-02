ВС России в Красном Лимане сбили 20 БПЛА, пытавшихся доставить боеприпасы

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мобильные огневые группы российской группировки "Запад" сбили 20 украинских беспилотников, в помощью которых ВСУ пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца, сообщили в Минобороны РФ.