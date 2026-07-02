ВС России в Красном Лимане сбили 20 БПЛА, пытавшихся доставить боеприпасы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мобильные огневые группы российской группировки «Запад» сбили 20 украинских беспилотников.
- Беспилотники «Баба-Яга» и «Вампир» пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мобильные огневые группы российской группировки "Запад" сбили 20 украинских беспилотников, в помощью которых ВСУ пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца, сообщили в Минобороны РФ.
"Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец", - говорится в сводке российского ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18