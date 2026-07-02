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ВС России в Красном Лимане сбили 20 БПЛА, пытавшихся доставить боеприпасы - РИА Новости, 02.07.2026
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12:40 02.07.2026 (обновлено: 12:46 02.07.2026)
ВС России в Красном Лимане сбили 20 БПЛА, пытавшихся доставить боеприпасы

МО: ВС РФ в Красном Лимане сбили 20 БПЛА, пытавшихся доставить боеприпасы ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мобильные огневые группы российской группировки «Запад» сбили 20 украинских беспилотников.
  • Беспилотники «Баба-Яга» и «Вампир» пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Мобильные огневые группы российской группировки "Запад" сбили 20 украинских беспилотников, в помощью которых ВСУ пытались доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег Северского Донца, сообщили в Минобороны РФ.
"Мобильными огневыми группами и дронами-истребителями сбито 20 беспилотных летательных аппаратов противника "Баба-Яга" и "Вампир", пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие на левый берег реки Северский Донец", - говорится в сводке российского ведомства.
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