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ВС России завершают зачистку Константиновки от ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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12:43 02.07.2026 (обновлено: 12:47 02.07.2026)
ВС России завершают зачистку Константиновки от ВСУ

МО: штурмовики "Южной" группировки завершают зачистку Константиновки от ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы российской «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ.
  • За последние сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, а также боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, 23 автомобиля, три артиллерийских орудия, 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Бойцы российской "Южной" группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ, за последние сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"В населенном пункте Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск завершают зачистку города от разрозненных формирований ВСУ. За сутки потери противника составили до 80 военнослужащих, боевая бронированная машина "Senator" канадского производства, 23 автомобиля и три артиллерийских орудия. Уничтожены 25 наземных робототехнических комплексов и 27 пунктов управления БПЛА", - говорится в сообщении.
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