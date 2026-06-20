Война за города. Что началось в зоне СВО

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Летняя кампания в зоне СВО идет полным ходом. Российская армия сохраняет инициативу на всех ключевых направлениях и уже штурмует главный укрепрайон ВСУ в Донбассе. Противник активно применяет дроны, что затрудняет передвижение боевой техники и личного состава. Тем не менее Минобороны регулярно сообщает об освобождении населенных пунктов. О последних событиях на фронте — в материале РИА Новости.

Бои в Константиновке

Наиболее интенсивные бои ведутся на севере ДНР, в главном укрепрайоне ВСУ в Донбассе, по линии городов-крепостей Константиновка — Дружковка — Краматорск — Славянск. По сути, это одна большая агломерация, которую противник готовил к обороне с 2014-2015-го. Здесь расположены командные пункты, штабы и тыловые склады всей группировки ВСУ в Донбассе. Российские войска атакуют эту цитадель с нескольких направлений, растягивая силы врага по разным участкам.

Штурмовики группировки "Юг" продвигаются в Константиновке — южном бастионе донбасского укрепрайона противника. Оборона ВСУ там уже носит очаговый характер, организованного сопротивления нет. Трасса на Дружковку, по которой снабжался гарнизон, находится под огневым контролем российских войск. Вэсэушники теперь получают боеприпасы и провизию практически исключительно по воздуху. В настоящий момент основные бои — в юго-западной части города, а также в микрорайоне Николаевский. Кроме того, на днях подразделения "Юга" освободили населенный пункт Артем на западных подступах к Константиновке. Это обезопасило фланг наступающих войск.

Как сообщает Минобороны, за неделю в городе выбили противника из 627 зданий. Уничтожено более 540 украинских военнослужащих, свыше 160 единиц различного вооружения и военной техники, а также 116 автомобилей.

После освобождения Константиновки "южане" направятся к Дружковке. Уже сегодня группировка одновременно давит на северный бастион укрепрайона ВСУ. За неделю освободили населенные пункты Рай-Александровка и Юрковка на восточных подступах к Славянску. Рай-Александровка находится на господствующей высоте, с которой город простреливается артиллерией. А от Юрковки открывается путь на запад к трассе Н-20, соединяющей Славянск с Краматорском. Если ее перерезать, эти города окажутся изолированными друг от друга.

Зайти с севера

С севера к Славянску пробивается группировка "Запад", ведущая бои за Красный Лиман. На неделе самолеты тактической авиации прямым попаданием бомбы ФАБ-3000 уничтожили переправу через Северский Донец в районе Маяков. По ней противник тянул в город боеприпасы, людей и технику — это была последняя крупная артерия снабжения гарнизона. Отныне подвоз и эвакуация раненых — только в обход, по длинным дорогам под огневым контролем российских войск. Проще говоря, Красный Лиман превращается для ВСУ в ловушку, из которой с каждым ударом все меньше выходов.

На Красный Лиман российские войска наступают с нескольких направлений: на севере штурмовые группы выдавливают противника из городских кварталов, а подразделения ВСУ в высотной застройке с южной стороны уже угодили в оперативное окружение, лишившись нормального снабжения. Освобождено около половины города, остальное — серая зона, где ВСУ еще присутствуют, но устойчиво ничего не удерживают.

Согласно сводке Минобороны, 67-я дивизия за неделю взяла под контроль 37 опорных пунктов и зачистила 251 здание. Под российским триколором — храм Иверской иконы Божией Матери, кварталы Северного, Центрального, Коммунального и Южного районов. Штурмовики вышли к станции Зеленый Клин, просочились в центр, а с юга, пройдя через лесные массивы, перерезали последние пути отхода. От Красного Лимана группировка "Запад" сможет наступать на Славянск с северо-востока.

Проверенная тактика

Отличилась и группировка войск "Центр", большая часть которой выполняет задачи в западных районах ДНР. Ключевой город здесь — Доброполье с довоенным населением около 30 тысяч человек. Фактически последний у границы с Днепропетровской областью, остающийся подконтрольным ВСУ. К нему подбираются с двух сторон.

Бойцы "Центра" освободили Новый Донбасс и Кутузовку в пяти километрах восточнее Доброполья. С этого направления российские войска наступают на город широким фронтом. Однако, прежде чем приступать к штурму, необходимо освободить восьмитысячное Белицкое южнее, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения по трассе Т-0515.

Подразделения "Центра" пробиваются к Доброполью и с юго-запада — от Гришино и Новоалександровки. Если удастся выйти к границам города с запада, крупная группировка ВСУ окажется зажатой в клещи. Ее разгром позволит "Центру" высвободить силы для наступления на линию Дружковка — Краматорск — Славянск с западного направления. Это еще больше осложнит положение гарнизонов городов-крепостей.

Группировки "Восток" и "Днепр" продолжали активные наступательные действия на Запорожском направлении. Главная цель тут — Орехов, важный узел обороны противника. Именно отсюда летом 2023-го ВСУ двинулись в контрнаступление. Освобождение города исключит попытки противника повторить ту операцию и откроет путь на областной центр. К Орехову российские войска приближаются с запада и востока.

Группировка "Север" расширяет буферную зону в Харьковской и Сумской областях на границах с Курской и Белгородской. Угроза с севера вынуждает противника держать здесь значительные силы, что ослабляет его позиции на других участках фронта. В ближайшее время стоит ожидать продвижения на Волчанском направлении, а также в сторону Великого Бурлука — логистического узла ВСУ в районе Купянска.