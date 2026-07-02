Целями удара возмездия по Киеву стали крупные военные предприятия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли массированный удар по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области.
- Среди пораженных целей — предприятия радиоэлектронной и авиационной промышленности, ракетный агрегатно-детальный завод, транспортно-логистический центр, склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области, сообщило Минобороны.
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"В ответ на террористические атаки <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса", — говорится в сводке.
© REUTERS / Gleb Garanich
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
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© Фото : ГСЧС Украины
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
© Фото : ГСЧС Украины
2 из 4
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 4
© REUTERS / Anna Voitenko
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
© REUTERS / Anna Voitenko
4 из 4
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
1 из 4
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
© Фото : ГСЧС Украины
2 из 4
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 4
Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве
© REUTERS / Anna Voitenko
4 из 4
Среди пораженных целей:
- ООО "Радионикс" — это ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления ракет "Фламинго", "Файер Пойнт" и "Нептун". Как отметили в ведомстве, продукция объекта напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины.
- ООО "Научно-производственная компания "Атлон Авиа" — одно из основных предприятий ВПК. Оно обеспечивает ВСУ беспилотниками "Лютый", "Магура УА" и других типов.
- ГП "Антонов" — важнейшая производственная база в стране. Она занимается разработкой и выпуском пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборкой БПЛА "Лютый".
- АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина" — ведущее предприятие, модернизирующее прицельные комплексы для всех типов танков и БМП и выпускающее детали для бронетехники и дронов. Его продукция напрямую влияет на боевые возможности ЗРК, РЭБ и авиационной техники.
- "Киев-25" ("ПВ Групп Украина") — завод, производящий программно-аппаратные средства комплекса РЭБ "Лима".
- "МЛП-Чайка" — это транспортно-логистический центр, который используется для хранения беспилотников большой дальности, боеприпасов и техники, поступающей из-за рубежа.
- ООО "Грандтерминал" — склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки топлива для воинских частей киевского гарнизона и подразделений ВСУ.
Кроме того, бойцы поразили газораспределительные станции в столице и регионе, а также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о результатах ударов. Они поговорили по телефону.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18