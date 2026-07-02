Рейтинг@Mail.ru
Целями удара возмездия по Киеву стали крупные военные предприятия - РИА Новости, 02.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 02.07.2026 (обновлено: 11:54 02.07.2026)
Целями удара возмездия по Киеву стали крупные военные предприятия

ВС России поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы для "Фламинго"

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли массированный удар по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области.
  • Среди пораженных целей — предприятия радиоэлектронной и авиационной промышленности, ракетный агрегатно-детальный завод, транспортно-логистический центр, склад горюче-смазочных материалов и газораспределительные станции.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ОПК и ТЭК в Киеве и области, сообщило Минобороны.
«
"В ответ на террористические атаки <...> нанесен массированный удар <...> по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса", — говорится в сводке.
© REUTERS / Gleb Garanich

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым над Киевом

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Gleb Garanich
1 из 4
© Фото : ГСЧС Украины

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Украинский пожарный

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© Фото : ГСЧС Украины
2 из 4
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым в Киеве

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 4
© REUTERS / Anna Voitenko

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

Дым над Киевом

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Anna Voitenko
4 из 4

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Gleb Garanich
1 из 4

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© Фото : ГСЧС Украины
2 из 4

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© AP Photo / Efrem Lukatsky
3 из 4

Последствия удара возмездия ВС России по целям в Киеве

© REUTERS / Anna Voitenko
4 из 4
Среди пораженных целей:
  • ООО "Радионикс" — это ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления ракет "Фламинго", "Файер Пойнт" и "Нептун". Как отметили в ведомстве, продукция объекта напрямую влияет на боевые возможности ВВС Украины.
Кадры поражения логистического центра ВСУ и автозаправки в Снигиревке - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
ВС России нанесли удар "Геранями" по логистическому центру ВСУ
Вчера, 07:57
  • ООО "Научно-производственная компания "Атлон Авиа" — одно из основных предприятий ВПК. Оно обеспечивает ВСУ беспилотниками "Лютый", "Магура УА" и других типов.
  • ГП "Антонов" — важнейшая производственная база в стране. Она занимается разработкой и выпуском пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборкой БПЛА "Лютый".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
"Не могут удерживать". На Западе забили тревогу из-за случившегося на СВО
Вчера, 07:27
  • АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина" — ведущее предприятие, модернизирующее прицельные комплексы для всех типов танков и БМП и выпускающее детали для бронетехники и дронов. Его продукция напрямую влияет на боевые возможности ЗРК, РЭБ и авиационной техники.
  • "Киев-25" ("ПВ Групп Украина") — завод, производящий программно-аппаратные средства комплекса РЭБ "Лима".
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
На Украине часть абонентов осталась без электричества
Вчера, 10:29
  • "МЛП-Чайка" — это транспортно-логистический центр, который используется для хранения беспилотников большой дальности, боеприпасов и техники, поступающей из-за рубежа.
  • ООО "Грандтерминал" — склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки топлива для воинских частей киевского гарнизона и подразделений ВСУ.
Кроме того, бойцы поразили газораспределительные станции в столице и регионе, а также военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о результатах ударов. Они поговорили по телефону.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБезопасностьКиевская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВВС Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала