ВС России поразили завод в Киеве, выпускающий прицелы для бронетехники ВСУ

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"Поражены в городе Киеве: … ракетный агрегатно-детальный завод (АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина") – ведущее предприятие, осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также комплектующих практически для всех разведывательных и ударных БПЛА", - говорится в сообщении.