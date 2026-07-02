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ВС России поразили завод в Киеве, выпускающий прицелы для бронетехники ВСУ - РИА Новости, 02.07.2026
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10:03 02.07.2026 (обновлено: 10:17 02.07.2026)

ВС России поразили завод в Киеве, выпускающий прицелы для бронетехники ВСУ

© REUTERS / Gleb GaranichДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве и Киевской области.
  • Поражен ракетный агрегатно-детальный завод, который модернизировал прицелы для бронетехники ВСУ и выпускал комплектующие для БПЛА.
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Российские Вооруженные силы в ходе массированного удара поразили ракетный агрегатно-детальный завод в Киеве, выпускающий и модернизирующий прицелы для бронетехники ВСУ и комплектующие БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, объектам ТЭК в Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
«
"Поражены в городе Киеве: … ракетный агрегатно-детальный завод (АО "Киевский радиозавод", ООО "Тримен-Украина") – ведущее предприятие, осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, производящихся на Украине, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники, а также комплектующих практически для всех разведывательных и ударных БПЛА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые предприятием, напрямую влияют на боевые возможности систем, стоящих на вооружении ВСУ.
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ВС России нанесли удар возмездия по украинским предприятиям ОПК
2 июня, 08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКиевРоссияКиевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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