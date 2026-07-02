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ВС России нанесли удар возмездия по аэродромам на Украине - РИА Новости, 02.07.2026
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07:05 02.07.2026
ВС России нанесли удар возмездия по аэродромам на Украине

ВС России нанесли удар возмездия по аэродромам в четырех областях Украины

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкПолет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации
Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные Силы нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России.
  • Поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях была поражена в результате удара возмездия российских Вооруженных Сил, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками.
"В результате... поражены... инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерниговская областьУкраинаБезопасность
 
 
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