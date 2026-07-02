ВС России нанесли удар возмездия по аэродромам на Украине

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях была поражена в результате удара возмездия российских Вооруженных Сил, сообщили в Минобороны РФ.