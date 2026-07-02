ВС России нанесли удар возмездия по аэродромам на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные Силы нанесли массированный удар в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России.
- Поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Инфраструктура военных аэродромов в Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях была поражена в результате удара возмездия российских Вооруженных Сил, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотниками.
"В результате... поражены... инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18