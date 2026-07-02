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Песков: Герасимов доложил Путину об ударе по военным объектам в Киеве - РИА Новости, 02.07.2026
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11:52 02.07.2026 (обновлено: 12:01 02.07.2026)
Песков: Герасимов доложил Путину об ударе по военным объектам в Киеве

Песков: Герасимов доложил Путину об ударе ВС РФ по военным объектам в Киеве

© REUTERS / Gleb GaranichДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам.
  • Удары были нанесены по Киеву и другим населенным пунктам.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Утром сегодня во время ежедневного доклада Верховному главнокомандующему начальник генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара Вооруженных сил Российской Федерации по Киеву, другим населенным пунктам в контексте ударов, конечно же, исключительно по военным или околовоенным объектам", - сказал Песков журналистам.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы в ходе массированного удара поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point. а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками.
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КиевРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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