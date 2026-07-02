Песков: Герасимов доложил Путину об ударе по военным объектам в Киеве

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара ВС РФ по военным и околовоенным объектам в Киеве, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские силы в ходе массированного удара поразили предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет "Фламинго" и Fire Point. а также ряд других предприятий, которые занимаются снабжением украинских войск беспилотниками.