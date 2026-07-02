Бывший российский арбитр сравнил удаление игрока США с нарушением Месси

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Арбитр матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными США и Боснии и Герцеговины правильно поступил, удалив с поля американского форварда Фоларина Балогуна, также нужно было поступать и с нападающим команды Аргентины Лионелем Месси в игре с Алжиром, сказал РИА Новости бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов.

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Фоларин Балоган (45-я минута) и Малик Тилльман (82). На 64-й минуте Балоган был удален за грубую игру. В групповом матче между сборными Аргентины и Алжира (3:0) Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Арбитр встречи не стал применять к форварду никаких дисциплинарных наказаний.

"Если сравнивать этот эпизод с тем, что был у Месси, то тут было гораздо серьезнее. Здесь идет голеностоп на слом, и игрок перенес вес тела на ногу - это прямая красная карточка. Арбитр на своей позиции должен был разбираться, а не идти вальяжно пересматривать. Он должен был минимум показать желтую карточку, потому что с его позиции могло показаться, что основной наступ был на голеностоп. Это прямая красная карточка за серьезное нарушение правил - так должно было быть и с эпизодом у Месси", - сказал Федотов.