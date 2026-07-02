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Бывший российский арбитр сравнил удаление игрока США с нарушением Месси - РИА Новости Спорт, 02.07.2026
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13:06 02.07.2026
Бывший российский арбитр сравнил удаление игрока США с нарушением Месси

Федотов: футболиста США правильно удалили на ЧМ, так должно было быть и с Месси

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГлавный судья Игорь Федотов
Главный судья Игорь Федотов - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Арбитр матча 1/16 финала чемпионата мира между сборными США и Боснии и Герцеговины правильно поступил, удалив с поля американского форварда Фоларина Балогуна, также нужно было поступать и с нападающим команды Аргентины Лионелем Месси в игре с Алжиром, сказал РИА Новости бывший судья всероссийской категории Игорь Федотов.
Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Мячи забили Фоларин Балоган (45-я минута) и Малик Тилльман (82). На 64-й минуте Балоган был удален за грубую игру. В групповом матче между сборными Аргентины и Алжира (3:0) Месси сзади ударил шипами по икре защитника алжирцев Аиссы Манди, сбив соперника с ног. Арбитр встречи не стал применять к форварду никаких дисциплинарных наказаний.
ЧМ по футболу 2026
22 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Аргентина
2 : 0
Австрия
38‎’‎ • Лионель Месси
(Факундо Медина)
90‎’‎ • Лионель Месси
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"Если сравнивать этот эпизод с тем, что был у Месси, то тут было гораздо серьезнее. Здесь идет голеностоп на слом, и игрок перенес вес тела на ногу - это прямая красная карточка. Арбитр на своей позиции должен был разбираться, а не идти вальяжно пересматривать. Он должен был минимум показать желтую карточку, потому что с его позиции могло показаться, что основной наступ был на голеностоп. Это прямая красная карточка за серьезное нарушение правил - так должно было быть и с эпизодом у Месси", - сказал Федотов.
Сборная США в 1/8 финала 6 июля встретится в Сиэтле с командой Бельгии.
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ФутболЛионель МессиФоларин БалоганАисса МандиЧМ по футболу 2026АргентинаСША
 
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