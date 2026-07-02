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Дроны атаковали российское посольство в Швеции - РИА Новости, 02.07.2026
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10:34 02.07.2026 (обновлено: 19:48 02.07.2026)
Дроны атаковали российское посольство в Швеции

Два дрона атаковали посольство России в Швеции

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российское посольство в Швеции подверглось нападению беспилотников.
  • Один из них сбросил контейнер с краской.
  • Ко второму была прикреплена имитация СВУ, он упал рядом со зданием.
  • Сотрудники загранучреждения назвали атаку попыткой запугивания и возложили ответственность за случившееся на шведскую сторону.
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Российское посольство в Швеции ночью подверглось нападению беспилотников, сообщили в дипмиссии.
«

"Один квадрокоптер сбросил <...> контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал <...> в непосредственной близости от здания", — говорится в Telegram-канале.

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Дипломаты назвали эту атаку не просто провокацией, а попыткой запугивания. Они возложили ответственность за случившееся и возможные последствия на шведскую сторону.
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"Примечательно, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. <...> На деле правоохранительные органы <...> лишь формально фиксируют атаки. К каким-либо результатам расследование <...> так и не привело", — отметили в посольстве.
Предыдущее нападение с использованием дронов произошло в ноябре прошлого года. Тогда злоумышленники сбросили краску на торговое представительство. Как заявляли в дипмиссии, с мая 2024-го российские загранучреждения в Швеции подверглись порядка 20 атакам.
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