Посольство в Швеции назвало количество атак на здания дипмиссии за 1,5 года - РИА Новости, 01.11.2025
06:07 01.11.2025
Посольство в Швеции назвало количество атак на здания дипмиссии за 1,5 года
Российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской, заявили РИА... РИА Новости, 01.11.2025
2025
Новости
швеция, россия, стокгольм (город)
Швеция, Россия, Стокгольм (город)
Посольство в Швеции назвало количество атак на здания дипмиссии за 1,5 года

Загранучреждения РФ в Швеции за 1,5 года подверглись 20 нападениям с дронов

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.
"С мая 2024 года было порядка 20 случаев атак нашей территории с использованием беспилотных летательных аппаратов", - сказали в дипмиссии.
Предыдущее нападение на посольство России в Швеции с использованием дрона с краской было совершено 7 сентября. Нападениям также неоднократно подвергалось торговое представительство России. Как рассказали ранее РИА Новости в дипмиссии, одной из целей атак беспилотников стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам.
Автомобиль шведской полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Швеция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство России
02:06
 
ШвецияРоссияСтокгольм (город)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
