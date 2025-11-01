Посольство в Швеции назвало количество атак на здания дипмиссии за 1,5 года

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской, заявили РИА Новости в посольстве России в Стокгольме.