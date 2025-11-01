https://ria.ru/20251101/ataki-2052239443.html
Посольство в Швеции назвало количество атак на здания дипмиссии за 1,5 года
Посольство в Швеции назвало количество атак на здания дипмиссии за 1,5 года - РИА Новости, 01.11.2025
Посольство в Швеции назвало количество атак на здания дипмиссии за 1,5 года
Российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской, заявили РИА... РИА Новости, 01.11.2025
швеция
россия
стокгольм (город)
Посольство в Швеции назвало количество атак на здания дипмиссии за 1,5 года
Загранучреждения РФ в Швеции за 1,5 года подверглись 20 нападениям с дронов