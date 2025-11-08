https://ria.ru/20251108/predstavitelstvo-2053671442.html
Торговое представительство России в Стокгольме вновь атаковал дрон
2025-11-08T15:55:00+03:00
2025-11-08T15:55:00+03:00
2025-11-08T16:12:00+03:00
в мире
россия
швеция
стокгольм (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053671419_24:0:959:526_1920x0_80_0_0_1d9c5ed765ae78a9cfe96936430a4c33.jpg
россия
швеция
стокгольм (город)
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Торговое представительство России в Швеции в субботу вновь подверглось нападению дрона, с которого была сброшена краска, сообщило посольство России в Стокгольме.
«
"Рано утром 8 ноября был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию торгового представительства России в Стокгольме", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
Согласно сообщению, с мая 2024 года счет подобным инцидентам в отношении посольства и торгпредства России
в Швеции
"перевалил за два десятка".
"Комментарии, как говорится, излишни", - добавили в посольстве.
Предыдущее нападение на посольство России в Швеции с использованием дрона с краской было совершено 7 сентября. В посольстве РФ в Стокгольме
ранее заявили РИА Новости, что российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов.