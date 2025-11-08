Рейтинг@Mail.ru
Торговое представительство России в Стокгольме вновь атаковал дрон - РИА Новости, 08.11.2025
15:55 08.11.2025 (обновлено: 16:12 08.11.2025)
Торговое представительство России в Стокгольме вновь атаковал дрон
Торговое представительство России в Стокгольме вновь атаковал дрон - РИА Новости, 08.11.2025
Торговое представительство России в Стокгольме вновь атаковал дрон
Торговое представительство России в Швеции в субботу вновь подверглось нападению дрона, с которого была сброшена краска, сообщило посольство России в... РИА Новости, 08.11.2025
2025-11-08T15:55:00+03:00
2025-11-08T16:12:00+03:00
в мире
россия
швеция
стокгольм (город)
россия
швеция
стокгольм (город)
в мире, россия, швеция, стокгольм (город)
В мире, Россия, Швеция, Стокгольм (город)
Торговое представительство России в Стокгольме вновь атаковал дрон

© Фото : Russian Embassy, Sweden/TelegramСброс краски с дрона на территорию Торгового представительства России в Стокгольме
© Фото : Russian Embassy, Sweden/Telegram
Сброс краски с дрона на территорию Торгового представительства России в Стокгольме
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Торговое представительство России в Швеции в субботу вновь подверглось нападению дрона, с которого была сброшена краска, сообщило посольство России в Стокгольме.
«

"Рано утром 8 ноября был совершен очередной сброс краски с дрона на территорию торгового представительства России в Стокгольме", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.

Согласно сообщению, с мая 2024 года счет подобным инцидентам в отношении посольства и торгпредства России в Швеции "перевалил за два десятка".
"Комментарии, как говорится, излишни", - добавили в посольстве.
Предыдущее нападение на посольство России в Швеции с использованием дрона с краской было совершено 7 сентября. В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что российские загранучреждения в Швеции за последние 1,5 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
25 мая, 13:58
 
25 мая, 13:58
 
 
