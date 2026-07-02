Посольство России в Швеции прокомментировало атаку дронов на дипмиссию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посольство России в Швеции заявило, что нападения дронов на дипмиссию являются попыткой запугивания сотрудников.
- В сообщении посольства подчеркивается, что эти попытки не достигнут цели.
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нападения дронов на посольство России в Швеции являются не просто провокацией, а попыткой запугивания сотрудников российской дипмиссии, сообщило посольство РФ в Стокгольме.
"Мы имеем дело не просто с провокацией, а с откровенной попыткой запугивания сотрудников российской миссии. На это скажем прямо - не получится" - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Предыдущее нападение с использованием дрона на российское загранучреждение в Швеции произошло 8 ноября 2025 года. Тогда была сброшена краска на торговое представительство России.
В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что росзагранучреждения в Швеции с мая 2024 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов.