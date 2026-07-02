Посольство России в Швеции прокомментировало атаку дронов на дипмиссию

В посольстве РФ в Стокгольме ранее заявили РИА Новости, что росзагранучреждения в Швеции с мая 2024 года порядка 20 раз подверглись нападениям беспилотников, сбрасывающих емкости с краской. Одной из целей атак стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Для нападений использовались в том числе опасные стеклянные емкости, способные привести к травмам. По словам дипломатов, шведская полиция не нашла виновных в нападениях на посольство и торгпредство и заверяет, что продолжает расследование, однако оно не дает результатов.