Кулагин покинул УНИКС

Кулагину 34 года, он также выступал за "Нижний Новгород", подмосковный "Триумф", самарские "Красные крылья", петербургский "Зенит", столичный ЦСКА и краснодарский "Локомотив-Кубань". В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в сезоне-2015/16, также он побеждал в Единой лиге ВТБ с "Зенитом" в сезоне-2021/22.