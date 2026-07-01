Кулагин покинул УНИКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- УНИКС объявил об уходе из команды защитника Дмитрия Кулагина.
- Дмитрий Кулагин, завоевавший с УНИКСом два серебра и бронзу Единой лиги ВТБ, продолжит карьеру в другом клубе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Казанский баскетбольный клуб УНИКС объявил в своем Telegram-канале об уходе из команды защитника Дмитрия Кулагина.
Ранее из УНИКСа ушел младший брат Дмитрия Кулагина защитник Михаил Кулагин.
Кулагину 34 года, он также выступал за "Нижний Новгород", подмосковный "Триумф", самарские "Красные крылья", петербургский "Зенит", столичный ЦСКА и краснодарский "Локомотив-Кубань". В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в сезоне-2015/16, также он побеждал в Единой лиге ВТБ с "Зенитом" в сезоне-2021/22.
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