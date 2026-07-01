Кулагин вернулся в "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Кулагин подписал контракт с петербургским "Зенитом".
- Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2028/29.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Защитник Дмитрий Кулагин подписал контракт с петербургским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Кулагин выступал за "Зенит" с 2014-го по 2015-й, а также с 2021 по 2023 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22.
Кулагину 34 года, он также выступал за "Нижний Новгород", подмосковный "Триумф", самарские "Красные крылья", столичный ЦСКА и краснодарский "Локомотив-Кубань". В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в сезоне-2015/16.
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