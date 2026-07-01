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Кулагин вернулся в "Зенит" - РИА Новости Спорт, 01.07.2026
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Баскетбол
 
14:01 01.07.2026 (обновлено: 14:09 01.07.2026)
Кулагин вернулся в "Зенит"

Победитель Евролиги Дмитрий Кулагин вернулся в петербургский "Зенит"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Кулагин
Дмитрий Кулагин - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Кулагин подписал контракт с петербургским "Зенитом".
  • Соглашение с баскетболистом рассчитано до конца сезона-2028/29.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Защитник Дмитрий Кулагин подписал контракт с петербургским "Зенитом", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29. В среду казанский УНИКС объявил об уходе Кулагина, выступавшего за команду на протяжении трех сезонов. В составе клуба из столицы Татарстана защитник дважды стал серебряным призером Единой лиги ВТБ и один раз - бронзовым.
Кулагин выступал за "Зенит" с 2014-го по 2015-й, а также с 2021 по 2023 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2021/22.
Кулагину 34 года, он также выступал за "Нижний Новгород", подмосковный "Триумф", самарские "Красные крылья", столичный ЦСКА и краснодарский "Локомотив-Кубань". В составе ЦСКА Кулагин стал двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ и выиграл Евролигу в сезоне-2015/16.
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