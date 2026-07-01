Овечкин остался без работы в США. Такого с русской звездой еще не было!

Александр Овечкин стал неограниченно свободным агентом. В ближайшее время легендарный российский голеадор объявит о своем карьерном будущем. РИА Новости Спорт — о том, что ждет великого русского рекордсмена.

"Вашингтон" ждет

В Национальной хоккейной лиге открывается рынок свободных агентов. Александр Овечкин — один из главных лотов на этом своеобразном аукционе. И пусть приоритет в споре за лучшего снайпера в истории имеется у "Вашингтон Кэпиталз", окончательное решение остается за игроком. В этом месяце Александр Михайлович объявит о своем решении, хотя руководители "Вашингтона" уже сейчас имеют представление о том, каким будет дальнейшее сотрудничество клуба с Овечкиным, если тот решит остаться в команде. Вариант с продолжением карьеры в другом клубе НХЛ Ови не рассматривает.

С началом межсезонья "Кэпиталз" произвели несколько кадровых изменений. Клуб в результате обменов пополнили качественные нападающие Джордан Кайру и Алекс Так, систему "столичных" в будущем также ожидает пополнение четырьмя новичками, выбранными "Кэпс" на последнем драфте НХЛ, а в ближайшее время "Вашингтон" проведет работу над приобретением еще ряда игроков на позиции атаки и обороны. Овечкин в этой истории находится в стороне, но место для его контракта "забронировано".

Прямо сейчас у столичного клуба имеется 14,325 миллиона долларов "свободных денег" под потолком зарплат, который в новом сезоне НХЛ составит 104 млн долларов. Последний контракт Овечкина, действовавший в период с сезона-2021/22 по -2025/26, имел кэпхит 9,5 млн долларов. Очевидно, такая расценка сейчас для "Вашингтона" является очень высокой, но клуб имеет право заключить особый контракт с россиянином. Регламент НХЛ позволяет "столичным" оформить с Овечкиным однолетнее соглашение с так называемыми "ветеранскими" бонусами: они учитываются под потолком зарплат, но в случае превышения клубом этого порога "лишняя" сумма просто переносится на платежную ведомость организации в следующем сезоне. Простыми словами — отложенный платеж.

« "Этим летом у нас многое сложилось удачно: активы для обменов, много места под потолком зарплат. Благодаря этому мы можем предпринимать некоторые шаги, пока Ови обдумывает свое решение. Но у нас есть понимание, на какие условия контракта он будет рассчитывать в случае возвращения в клуб", — отметил генеральный менеджер "Вашингтона" Крис Патрик.

© AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин © AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин

Овечкин прилетит в Америку

На данный момент Александр Михайлович находится в отпуске и отдыхает со своей семьей, а параллельно с этим активно проводит время с другими российскими спортсменами: играет в пляжный волейбол и футбол, участвует в массовых спортивных развлечениях. По окончании отпуска Овечкина традиционно ожидает не менее активное лето — участие в спонсорских мероприятиях, игра на Матче года с российскими звездами НХЛ и КХЛ в Санкт-Петербурге, проведение детского турнира ОвиCup в Подмосковье и так далее. Но точно известно, что в Северную Америку российский хоккеист еще наведается.

18 июля Овечкин примет участие в фестивале Fanatics Fest, куда также были приглашены такие звезды, как Леброн Джеймс, Дэвид Бекхэм, Том Брэди, Шакил О’Нил, Дана Уайт, Джон Сина и многие другие. Ожидается появление Александра Михайловича и на футболе: по информации РИА Новости Спорт , Ови планирует посетить финальный матч чемпионата мира - 2026 , который пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Не будет гениальным предположение, что в период своего пребывания в Штатах российский форвард встретится с руководством "Кэпиталз".

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Американские инсайдеры уверены — этот диалог приведет к подписанию нового контракта.

"Возможно, они еще расчистят место под потолком зарплат, предпримут еще один шаг, чтобы создать условия для продления контракта с Овечкиным. Мой прогноз — Ови вернется в НХЛ в новом сезоне ", — заявил известный инсайдер Эллиотт Фридман.

", — заявил известный инсайдер Эллиотт Фридман. "Полагаю, он вернется. Что-то подсказывает мне, что если бы он собирался завершить карьеру, учитывая его преданность "Вашингтону", я не думаю, что он поставил бы "Кэпиталз" в ситуацию ожидания статуса свободного агента. Мы не знаем, чего наш капитан и потенциально самый дорогой игрок нашей команды, если мы его переподпишем, будет стоить нам или какой будет его роль. Мне кажется, что он вернется. Он бы не стал просить времени на подумать, если бы собирался уходить на покой", — отметил один из главных журналистов, освещающих деятельность "Кэпс", Тарик Эль-Башир.

Наконец, сам Овечкин всем своим видом по ходу прошедшего сезона показал настрой провести еще один сезон в рядах "Вашингтона". Капитан "столичных" отказывался от участия в мероприятиях и акциях, которые могли бы сигнализировать о завершении его карьеры, а на пресс-конференции по итогам сезона открыто заявил: "Надеюсь, я еще не провел свой последний матч".

© AP Photo / Sue Ogrocki Александр Овечкин © AP Photo / Sue Ogrocki Александр Овечкин

На горизонте — рекорд Гретцки

Тот факт, что "Вашингтон" завершил прошедший сезон досрочно, не попав в плей-офф, также послужил сигналом в пользу продолжения Овечкиным карьеры в стане "Кэпс". С учетом характера Александра Михайловича разумно полагать, что уйти на такой ноте Ови себе не позволит. Многолетний капитан "столичных" видит, по какому пути идет клуб и что предпринимает организация для усиления команды и ее борьбы за Кубок Стэнли. Особенная роль россиянина в этой структуре тоже имеет место.

Очевидно, Овечкин, которому в сентябре исполнится 41 год, сейчас уже не может выполнять тот же гигантский объем работы, который был доступен ему на пике карьеры. Игровое время Александра Михайловича естественным образом сокращается, его функционал становится менее вариативным, но Ови все еще делает разницу. О чем речь, если даже в свои 40 лет россиянин, которому с трудом даются скорости сегодняшней НХЛ, все равно оказался лучшим снайпером и бомбардиром "Вашингтона" по итогам последнего сезона? Он лучше всех в мире знает, что такое голы и как их "добывать", его снайперские навыки никуда не делись и не денутся.

« "Он хочет побеждать. У нас в команде появилось еще два форварда, способных забрасывать по 30 шайб за сезон. Это значит, что Ови будет играть на одну или две минуты меньше в формате "5 на 5", и из-за этого мы как команда станем сильнее. Мы усиливаем нашу линию атаки, создаем глубину состава. Вместо того, чтобы Ови играл по 19-20 минут за матч, он будет играть по 17 минут, но эти минуты он проведет гораздо эффективнее и с большей пользой", — подчеркнул главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери, ранее продливший контракт с клубом.

© AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин © AP Photo / Nick Wass Александр Овечкин

Наконец, перед Овечкиным остается ряд вершин, которые он с большой долей вероятности покорит, если останется в "Кэпиталз" еще на один сезон:

абсолютный снайперский рекорд. В активе у Овечкина 1006 голов за карьеру в чемпионатах и плей-офф НХЛ, впереди только Уэйн Гретцки — 1016 голов;

погоня за Марио Лемье и Стивом Айзерманом. Сейчас Овечкин имеет 1687 очков, набранных за карьеру в "регулярках" НХЛ. С этим показателем он занимает девятое место в списке лучших бомбардиров лиги за всю историю. Александру Михайловичу осталось набрать 37 очков, чтобы опередить Лемье (1723 очка), и 69 баллов, чтобы превзойти Айзермана (1755);

25 шайб — столько нужно забросить Овечкину, чтобы обогнать Уэйна Гретцки (617) и занять первое место в истории чемпионатов НХЛ по числу голов в равных составах;

Овечкину необходимо забросить 20 шайб, чтобы повторить рекорд Горди Хоу и разделить с ним первое место по количеству регулярных сезонов НХЛ с 20 голами и более. У Ови таких сезонов 21, у Хоу — 22;

Овечкину осталось провести пять матчей в чемпионата НХЛ с двумя голами и более за игру, чтобы превзойти Гретци и установить новый рекорд лиги. Россиянин провел 185 таких игр, Гретцки — 189;

153 силовых приема отделяют Овечкина от чистого первого места в истории чемпионатов НХЛ. С 3877 хитами за карьеру Ови входит в тройку лучших игроков лиги, впереди только Кэл Клаттербак (4029 силовых приемов) и Мэтт Мартин (3936).