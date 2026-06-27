Овечкин может посетить финал ЧМ-2026

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Финал ЧМ-2026 пройдет пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).
По информации РИА Новости, Овечкин в июле планирует прилететь в США. Ранее он был заявлен в качестве участника Fanatics Fest, который пройдет 18 июля в Нью-Йорке.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.