МОСКВА, 27 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может посетить финальный матч Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин может посетить финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года , сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Финал ЧМ-2026 пройдет пройдет 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).

По информации РИА Новости, Овечкин в июле планирует прилететь в США. Ранее он был заявлен в качестве участника Fanatics Fest, который пройдет 18 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.