Советник президента Эстонии: Таллин помогает Киеву с атаками на Петербург

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Петербург, сообщили пранкеры Вован и Лексус .

"Я надеюсь, что, если возникнут какие-либо проблемы с координацией, я смогу помочь, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении", — сказал Ролл.