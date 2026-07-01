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Советник президента Эстонии: Таллин помогает Киеву с атаками на Петербург - РИА Новости, 01.07.2026
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11:22 01.07.2026 (обновлено: 14:23 01.07.2026)
Советник президента Эстонии: Таллин помогает Киеву с атаками на Петербург

Советник президента Эстонии Ролл: Таллин помогает Киеву с атаками на Петербург

© AP Photo / Jerome DelayЭстонский военный
Эстонский военный - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Jerome Delay
Эстонский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Советник президента Эстонии Мадис Ролл признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Петербург.
  • Он предложил также свою помощь в их координации.
  • Вину за инциденты с украинскими беспилотниками в странах Прибалтики Ролл возложил на Россию.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Петербург, сообщили пранкеры Вован и Лексус.
Они позвонили ему от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Детали разговора опубликовали в Telegram-канале.
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"Я надеюсь, что, если возникнут какие-либо проблемы с координацией, я смогу помочь, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении", — сказал Ролл.
При этом он утверждает, что вина за инциденты с украинскими беспилотниками в соседних странах лежит на Москве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления советника президента, назвала Эстонию соучастником терактов киевского режима. Она напомнила о том, как политическая элита этого государства поддерживала группировки на Северном Кавказе.
В последнее время в прибалтийских странах все чаще находят дроны ВСУ, сбившиеся с курса. О таких случаях заявляли в том числе в Финляндии, Латвии и Литве. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев может втемную использовать их воздушное пространство для атак на Россию.
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