Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник президента Эстонии Мадис Ролл признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Петербург.
- Он предложил также свою помощь в их координации.
- Вину за инциденты с украинскими беспилотниками в странах Прибалтики Ролл возложил на Россию.
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл признал, что Таллин помогает ВСУ с атаками на Петербург, сообщили пранкеры Вован и Лексус.
Они позвонили ему от имени секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Детали разговора опубликовали в Telegram-канале.
"Я надеюсь, что, если возникнут какие-либо проблемы с координацией, я смогу помочь, дайте мне знать. Я уверен, что наши министры обороны поддерживают связь по этому вопросу и прилагают усилия в этом направлении", — сказал Ролл.
При этом он утверждает, что вина за инциденты с украинскими беспилотниками в соседних странах лежит на Москве.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявления советника президента, назвала Эстонию соучастником терактов киевского режима. Она напомнила о том, как политическая элита этого государства поддерживала группировки на Северном Кавказе.
В последнее время в прибалтийских странах все чаще находят дроны ВСУ, сбившиеся с курса. О таких случаях заявляли в том числе в Финляндии, Латвии и Литве. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев может втемную использовать их воздушное пространство для атак на Россию.