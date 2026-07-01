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Захарова назвала власти Эстонии соучастниками терактов Киева - РИА Новости, 01.07.2026
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13:40 01.07.2026 (обновлено: 14:05 01.07.2026)
Захарова назвала власти Эстонии соучастниками терактов Киева

Захарова о словах Ролла о помощи Киеву: соучастники теракта

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала слова советника президента Эстонии Мадиса Ролла о помощи Киева с атаками на Санкт-Петербург.
  • По словам Захаровой, в 90-е годы Эстония солидаризировалась с террористом Дудаевым и его сторонниками на Северном Кавказе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова советника президента Эстонии Мадиса Ролла о помощи Киева с атаками на Санкт-Петербург, что поддерживать террористов Таллину не впервой.
"Соучастники террористического акта... Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 90-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе",- сказала она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Захарова отреагировала на слова советника президента Эстонии о помощи Киеву
Вчера, 13:38
 
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