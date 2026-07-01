Захарова назвала власти Эстонии соучастниками терактов Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова прокомментировала слова советника президента Эстонии Мадиса Ролла о помощи Киева с атаками на Санкт-Петербург.
- По словам Захаровой, в 90-е годы Эстония солидаризировалась с террористом Дудаевым и его сторонниками на Северном Кавказе.
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова советника президента Эстонии Мадиса Ролла о помощи Киева с атаками на Санкт-Петербург, что поддерживать террористов Таллину не впервой.
"Соучастники террористического акта... Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 90-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе",- сказала она.