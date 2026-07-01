Захарова назвала власти Эстонии соучастниками терактов Киева

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, комментируя слова советника президента Эстонии Мадиса Ролла о помощи Киева с атаками на Санкт-Петербург, что поддерживать террористов Таллину не впервой.