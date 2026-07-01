"Барселона" подтвердила интерес к Альваресу

"Этот игрок был в поле зрения "Барселоны" еще до подписания контракта с "Манчестер Сити", и даже раньше. В то время мы не могли позволить себе трансфер. Теперь мы сделали предложение. Мы понимаем, что он не продается, потому что его некем заменить. У них есть наше предложение. Если они захотят его принять, мы будем рады. Пока "Атлетико" проявляет полную непреклонность, но я надеюсь, что они передумают и примут его", - цитирует Лапорту Marca.