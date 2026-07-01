"Барселона" подтвердила интерес к Альваресу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что клуб сделал предложение "Атлетико" по приобретению Хулиана Альвареса.
- "Атлетико" пока проявляет полную непреклонность, хотя у них есть предложение от "Барселоны".
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент футбольного клуба "Барселона" Жоан Лапорта подтвердил, что клуб сделал предложение мадридскому "Атлетико" по приобретению нападающего сборной Аргентины по футболу Хулиана Альвареса.
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"Этот игрок был в поле зрения "Барселоны" еще до подписания контракта с "Манчестер Сити", и даже раньше. В то время мы не могли позволить себе трансфер. Теперь мы сделали предложение. Мы понимаем, что он не продается, потому что его некем заменить. У них есть наше предложение. Если они захотят его принять, мы будем рады. Пока "Атлетико" проявляет полную непреклонность, но я надеюсь, что они передумают и примут его", - цитирует Лапорту Marca.
Альваресу 26 лет, его контракт рассчитан до июня 2030 года. В минувшем сезоне он провел за "Атлетико" 49 матчей и забил 20 мячей. Также на счету Альвареса 54 игры и 14 голов за сборную Аргентины, в составе которой он стал чемпионом мира 2022 года и дважды победил на Кубке Америки (2021, 2024).
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