УЕФА оштрафовал "Ньюкасл" за нарушение финансового фейр-плей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский клуб «Ньюкасл» оштрафован УЕФА на 3 миллиона евро за нарушение финансового фейр-плей, еще 7 миллионов назначены условно.
- «Ньюкасл» также должен выплатить 3 миллиона евро за нарушение целевого показателя УЕФА, касающегося состава.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал английский "Ньюкасл" за нарушение финансового фейр-плей, сообщается на сайте клуба.
Санкция связана с нарушениями регламента финансовой устойчивости клуба в течение трехлетнего периода, который завершился в июне 2025 года. Клуб выплатит штраф в размере 3 миллионов евро, еще 7 млн штрафа назначены клубу условно.
Кроме того, УЕФА обязал "Ньюкасл" выплатить еще 3 млн евро в связи с нарушением целевого показателя УЕФА, касающегося состава.
"Ньюкасл" в прошедшем сезоне занял 12-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), а также дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов.
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