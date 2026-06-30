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ВС России ударами "Гераней" обесточили предприятия ВСУ в Запорожье - РИА Новости, 30.06.2026
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ВС России ударами "Гераней" обесточили предприятия ВСУ в Запорожье

ВС РФ ударами "Гераней" поразили ЛЭП в Запорожье, обесточив предприятия ВСУ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили энергетическую инфраструктуру в Запорожье.
  • Несколько промышленных предприятий ВСУ потеряли электроснабжение.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ВС России "Геранями" поразили энергетическую инфраструктуру в Запорожье, часть промышленных предприятий ВСУ потеряли электроснабжение, сообщило Минобороны.
"В результате ударов по опорам ЛЭП 154 киловольта <...> были обесточены <...> объекты, <...> работавшие в интересах вооруженных формирований Украины", — говорится в релизе.
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Как рассказало ведомство ранее днем, бойцы также поразили на территории противника 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами. Кроме того, ударам подверглись пункты временной дислокации боевиков в Орехове и Краснополье.
Запорожье — крупный промышленный и транспортный узел. Город расположен в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Из-за наступления российских войск украинские власти уже начали подготовку к возможным боям: школы переоборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады. Как сообщал РИА Новости министр региональной безопасности области Олег Мурачев, сейчас ВСУ проводят частичную эвакуацию жителей.
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