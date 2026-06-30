ВС России поразили 25 АЗС и несколько цистерн с ГСМ на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций в разных городах Украины.
- Поражены также несколько цистерн с горюче-смазочными материалами.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские войска дальними ударами беспилотников поразили 25 заправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в разных городах Украины, сообщило Минобороны РФ.
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"Дальними ударами расчеты беспилотников обр ВБпС "Варяг" поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами, расположенными в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое, Змиевка", - говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы ВСУ подтверждают успешные поражения АЗС, добавили в ведомстве.