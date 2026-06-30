ВКС поразили пункты временной дислокации ВСУ в Орехове и Краснополье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВКС России поразили планирующими бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 пункты временной дислокации ВСУ в Орехове и Краснополье.
- В районе Орехова Запорожской области была применена одна ФАБ-3000, а в районе Краснополья Сумской области — четыре ФАБ-500.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ВКС РФ поразили планирующими бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500 пункты временной дислокации ВСУ в Орехове Запорожской области и Краснополье Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Накануне одним ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции по пунктам временной дислокации подразделения 65-й омбр - до 20 боевиков, в районе населенного пункта Орехов Запорожской области; четырьмя ФАБ-500 с УМПК по опорному пункту подразделения 13-й обр ОН НГ - до 20 боевиков, в районе населенного пункта Краснополье Сумской области", - говорится в сообщении.