Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей Запорожья

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские власти проводят частичную эвакуацию жителей Запорожья.
- Также людей вывозят из Орехова и Никополя.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские власти проводят частичную эвакуацию жителей Запорожья, рассказал РИА Новости заместитель министра региональной безопасности области Олег Мурачев.
"Есть подтвержденные факты эвакуации <...> из населенных пунктов в подконтрольной им части. <....> Самые крупные из них — Орехов, Никополь, и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там она пока носит избирательный и частичный характер", — рассказал собеседник агентства.
Киев регулярно объявляет о принудительном и обязательном вывозе людей из разных регионов. В конце прошлого года Министерство развития общин и территорий заявляло, что с июня 2025-го из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Запорожье — крупный промышленный и транспортный узел. Город расположен в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Из-за наступления российских войск украинские власти уже начали подготовку к возможным боям: школы переоборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.
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