Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей Запорожья

Запорожье — крупный промышленный и транспортный узел. Город расположен в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Из-за наступления российских войск украинские власти уже начали подготовку к возможным боям: школы переоборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.