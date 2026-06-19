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Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей Запорожья - РИА Новости, 19.06.2026
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07:31 19.06.2026 (обновлено: 09:36 19.06.2026)
Украинские власти начали частичную эвакуацию жителей Запорожья

Мурачев: Киев начал частичную эвакуацию жителей Запорожья

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация жителей
Эвакуация жителей - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация жителей. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские власти проводят частичную эвакуацию жителей Запорожья.
  • Также людей вывозят из Орехова и Никополя.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинские власти проводят частичную эвакуацию жителей Запорожья, рассказал РИА Новости заместитель министра региональной безопасности области Олег Мурачев.
"Есть подтвержденные факты эвакуации <...> из населенных пунктов в подконтрольной им части. <....> Самые крупные из них — Орехов, Никополь, и есть информация об эвакуации из Запорожья, но там она пока носит избирательный и частичный характер", — рассказал собеседник агентства.
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Киев объявил принудительную эвакуацию в части Днепропетровской области
17 июня, 15:26
Киев регулярно объявляет о принудительном и обязательном вывозе людей из разных регионов. В конце прошлого года Министерство развития общин и территорий заявляло, что с июня 2025-го из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Запорожье — крупный промышленный и транспортный узел. Город расположен в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Из-за наступления российских войск украинские власти уже начали подготовку к возможным боям: школы переоборудуются под укрепленные огневые позиции, пункты управления, госпитали и склады.
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