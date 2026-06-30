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Новый премьер Литвы предложил убрать из конституции запрет размещения ЯО - РИА Новости, 30.06.2026
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13:15 30.06.2026 (обновлено: 14:58 30.06.2026)
Новый премьер Литвы предложил убрать из конституции запрет размещения ЯО

Синкявичюс призвал удалить статью конституции о запрете ядерного оружия в Литве

© U.S. Army Europe's photoЛитовский военный
Литовский военный - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© U.S. Army Europe's photo
Литовский военный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Миндаугас Синкявичюс, премьер-министр Литвы, предложил убрать из конституции страны положение о запрете размещения ядерного оружия.
  • По его словам, это было бы более политически корректно.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил убрать из конституции страны положение о запрете размещения ядерного оружия.
"Мне кажется, политически было бы более корректно просто удалить эту статью, потому что в конституциях соседних стран действительно ничего не говорится на эту тему — ни да, ни нет. И непонятно, надо ли стараться что-то говорить", — приводит его слова портал 15min.
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Он отметил, что сейчас в республике идут дискуссии о судьбе пункта: его хотят либо переписать, либо просто вычеркнуть.
Парламент Литвы на заседании во вторник утвердил Миндаугаса Синкявичюса новым премьер-министром, он стал третьим главой правительства с парламентских выборов, прошедших осенью 2024 года.
В начале июня FT со ссылкой на источники сообщила, что США могут разместить ядерное оружие в дополнительных странах НАТО и отправить туда самолеты двойного назначения. Как утверждала газета, в таком предложении заинтересованы несколько стран Балтии и Восточной Европы.
На прошлой неделе президент Финляндии Александр Стубб утвердил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что они нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". В российском МИД пообещали на это оперативно отреагировать.
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