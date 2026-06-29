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МИД предупредил Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия - РИА Новости, 29.06.2026
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14:09 29.06.2026 (обновлено: 16:04 29.06.2026)
МИД предупредил Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия

Захарова: Россия отреагирует на снятие запрета на размещение ЯО в Финляндии

© AP Photo / Czarek SokolowskiФинский военный во время учений НАТО
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Финский военный во время учений НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что Москва оперативно отреагирует на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии.
  • Она подчеркнула, что решение Хельсинки несет угрозу национальной безопасности России.
  • Ответные меры будут носить политический и военно-технический характер.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва оперативно отреагирует на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Принимая во внимание, что высшее политическое руководство в Хельсинки и финские компетентные ведомства неоднократно официально заявляли об отсутствии прямой военной угрозы для финнов со стороны России, тем более беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера", — говорится в опубликованном ответе.
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В среду парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61, отсутствовали 13 человек.
Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.
Посольство России отмечало, что эти заверения не закреплены законодательно. В дипмиссии подчеркивали, что Москва учтет в своем военном планировании даже теоретическую возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии.
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