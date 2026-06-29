МИД предупредил Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ Захарова заявила, что Москва оперативно отреагирует на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии.

Она подчеркнула, что решение Хельсинки несет угрозу национальной безопасности России.

Ответные меры будут носить политический и военно-технический характер.

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Москва оперативно отреагирует на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Принимая во внимание, что высшее политическое руководство в Хельсинки и финские компетентные ведомства неоднократно официально заявляли об отсутствии прямой военной угрозы для финнов со стороны России , тем более беспочвенным видится данное решение, несущее собой реальные угрозы национальной безопасности нашей страны, купирование которых потребует от России дополнительных мер реагирования политического и военно-технического характера", — говорится в опубликованном ответе

В среду парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. За изменения в законодательстве проголосовали 125 депутатов, против — 61, отсутствовали 13 человек.

Финский министр обороны Антти Хяккянен заявлял, что эти поправки нужны только для ситуаций, "связанных с обороной". Власти утверждали, что страна не намерена размещать оружие такого вида в мирное время и сохраняет приверженность договору о его нераспространении.