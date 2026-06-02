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СМИ: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных европейских странах НАТО - РИА Новости, 02.06.2026
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07:41 02.06.2026 (обновлено: 07:45 02.06.2026)
СМИ: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных европейских странах НАТО

FT: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных европейских странах НАТО

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО.
  • Размещение ядерного оружия позволит большему числу стран разместить у себя американские самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары.
  • В предложении о размещении самолетов заинтересованы ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. США обсуждают возможность размещения ЯО в дополнительных европейских странах НАТО, это позволит разместить самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
"США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в дополнительных европейских странах НАТО... Американские чиновники сигнализировали о готовности к дополнительному развертыванию помимо шести стран, уже держащих у себя бомбардировщики-носители ядерного оружия... Это потенциально позволило бы большему числу стран разместить у себя так называемые американские самолеты двойного назначения, способные наносить ядерные удары", - говорится в сообщении.
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Как утверждает издание со ссылкой на источники, в предложении о размещении самолетов заинтересованы ряд стран Балтии и восточного фланга НАТО, включая Польшу. По словам источника, в НАТО продолжаются переговоры, при этом наибольший интерес проявили страны, наиболее близко расположенные к российским границам.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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