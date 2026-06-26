Финляндия отменила запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны, следует из документа, опубликованного правительством.