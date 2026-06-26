Рейтинг@Mail.ru
Финляндия отменила запрет на ввоз и хранение ядерного оружия - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 26.06.2026
Финляндия отменила запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Президент Финляндии Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз ЯО в страну

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
  • Изменения вступят в силу 1 июля.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны, следует из документа, опубликованного правительством.
Парламент Финляндии одобрил соответствующие законодательные поправки 17 июня.
"Президент республики одобрил предложение", - сказано в документе.
Министр обороны Антти Хяккянен уточнил, что изменения вступят в силу 1 июля.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, примет меры для обеспечения безопасности.
Финский флаг на судне близ Нуука, Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
"Все ради этого". В Финляндии сделали тревожное заявление о России
19 июня, 11:14
 
В миреФинляндияРоссияХельсинки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала