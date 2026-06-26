Финляндия отменила запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
- Изменения вступят в силу 1 июля.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны, следует из документа, опубликованного правительством.
Парламент Финляндии одобрил соответствующие законодательные поправки 17 июня.
"Президент республики одобрил предложение", - сказано в документе.
Министр обороны Антти Хяккянен уточнил, что изменения вступят в силу 1 июля.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что Россия учтет в своем военном планировании возможность появления ядерного оружия на территории Финляндии, примет меры для обеспечения безопасности.