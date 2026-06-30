"Ковентри Сити" продлил контракт с Лэмпардом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фрэнк Лэмпард продлил контракт с футбольным клубом «Ковентри Сити» до 2029 года.
- Лэмпард возглавил «Ковентри Сити» в ноябре 2024 года, и по итогам минувшего сезона команда вернулась в Английскую премьер-лигу после 25 лет отсутствия.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фрэнк Лэмпард продлил контракт в качестве главного тренера футбольного клуба "Ковентри Сити", сообщается на официальном сайте команды.
Лэмпард возглавил "Ковентри Сити" в ноябре 2024 года. По итогам минувшего сезона команда спустя 25 лет вернулась из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу. В общей сложности он провел 82 матча в качестве главного тренера "Ковентри", одержав 45 побед.
Новый контракт с 48-летним специалистом подписан до 2029 года.
"Я рад подписать новый контракт, для меня большая честь представлять этот клуб. После невероятной работы, проделанной всеми для выхода в премьер-лигу, было важно насладиться моментом, и, безусловно, мы это сделали", - сказал Лэмпард.
Лэмпард ранее возглавлял "Челси", "Дерби Каунти" и "Эвертон". В бытность игроком он выступал за "Челси", "Вест Хэм", "Суонси", "Нью-Йорк Сити" и "Манчестер Сити". В 2017 году он объявил о завершении карьеры.