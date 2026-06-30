Рейтинг@Mail.ru
"Ковентри Сити" продлил контракт с Лэмпардом - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:56 30.06.2026
"Ковентри Сити" продлил контракт с Лэмпардом

Вышедший в премьер-лигу "Ковентри Сити" продлил контракт с тренером Лэмпардом

© пресс-служба клуба "Эвертон"Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард
Главный тренер Эвертона Фрэнк Лэмпард - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© пресс-служба клуба "Эвертон"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фрэнк Лэмпард продлил контракт с футбольным клубом «Ковентри Сити» до 2029 года.
  • Лэмпард возглавил «Ковентри Сити» в ноябре 2024 года, и по итогам минувшего сезона команда вернулась в Английскую премьер-лигу после 25 лет отсутствия.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фрэнк Лэмпард продлил контракт в качестве главного тренера футбольного клуба "Ковентри Сити", сообщается на официальном сайте команды.
Лэмпард возглавил "Ковентри Сити" в ноябре 2024 года. По итогам минувшего сезона команда спустя 25 лет вернулась из Чемпионшипа в Английскую премьер-лигу. В общей сложности он провел 82 матча в качестве главного тренера "Ковентри", одержав 45 побед.
Новый контракт с 48-летним специалистом подписан до 2029 года.
"Я рад подписать новый контракт, для меня большая честь представлять этот клуб. После невероятной работы, проделанной всеми для выхода в премьер-лигу, было важно насладиться моментом, и, безусловно, мы это сделали", - сказал Лэмпард.
Лэмпард ранее возглавлял "Челси", "Дерби Каунти" и "Эвертон". В бытность игроком он выступал за "Челси", "Вест Хэм", "Суонси", "Нью-Йорк Сити" и "Манчестер Сити". В 2017 году он объявил о завершении карьеры.
Винисисус Жуниор - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Колосков заявил, что Бразилия не играет на уровне фаворита ЧМ
Вчера, 20:53
 
ФутболСпортФрэнк ЛэмпардКовентри СитиДерби КаунтиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кот-д’Ивуар
    Норвегия
    1
    2
  • Футбол
    01.07 23:00
    Бельгия
    Сенегал
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Швеция
    3
    0
  • Футбол
    01.07 04:00
    Мексика
    Эквадор
  • Теннис
    Завершен
    К. Биррелл
    А. Корнеева
    606
    362
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Б. Харрис
    6566
    3733
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    А. Блинкова
    741
    666
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    Е. Лис
    76
    51
  • Теннис
    Завершен
    П. Кудерметова
    Л. Самсонова
    33
    66
  • Футбол
    01.07 19:00
    Англия
    ДР Конго
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала