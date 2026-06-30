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Кузнецов заявил, что отдал бы "Золотой мяч" Хвиче Кварацхелии - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
17:17 30.06.2026 (обновлено: 17:38 30.06.2026)
Кузнецов заявил, что отдал бы "Золотой мяч" Хвиче Кварацхелии

Хоккеист Кузнецов заявил, что ему не нравится футболист сборной Франции Мбаппе

© Фото : Соцсети "Салавата Юлаева" Нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Евгений Кузнецов
Нападающий уфимского Салавата Юлаева Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Соцсети "Салавата Юлаева"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Кузнецов заявил, что ему не нравится футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
  • «Золотой мяч» Кузнецов отдал бы капитану сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов заявил, что ему не нравится футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, а "Золотой мяч" он отдал бы капитану сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.
«
"Это мое личное мнение, "Золотой мяч" я бы Хвиче отдал, мне нравится просто. Мне не нравится Мбаппе, это не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси, и то они, может быть, себя так не ведут, как он. Мне нравятся скромные футболисты. Мне нравятся футболисты, которые делятся мячом, или хоккеисты делятся шайбой, которые играют. Мбаппе, мне кажется, у него задача - забить три гола, и, если команда проиграет 3:4, он будет все равно улыбаться, ходить и говорить, что он забил три гола", - сказал Кузнецов в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
Кузнецову 33 года. Прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) она закончил в "Салавате Юлаеве". Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
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ФутболСпортКилиан МбаппеЕвгений КузнецовХвича КварацхелияВашингтон КэпиталзКХЛ 2025-2026
 
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