Кузнецов заявил, что отдал бы "Золотой мяч" Хвиче Кварацхелии

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"Это мое личное мнение, "Золотой мяч" я бы Хвиче отдал, мне нравится просто. Мне не нравится Мбаппе, это не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси, и то они, может быть, себя так не ведут, как он. Мне нравятся скромные футболисты. Мне нравятся футболисты, которые делятся мячом, или хоккеисты делятся шайбой, которые играют. Мбаппе, мне кажется, у него задача - забить три гола, и, если команда проиграет 3:4, он будет все равно улыбаться, ходить и говорить, что он забил три гола", - сказал Кузнецов в выпуске FONtour с ЧМ-2026.