Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евгений Кузнецов заявил, что ему не нравится футболист сборной Франции Килиан Мбаппе.
- «Золотой мяч» Кузнецов отдал бы капитану сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов заявил, что ему не нравится футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, а "Золотой мяч" он отдал бы капитану сборной Грузии Хвиче Кварацхелии.
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"Это мое личное мнение, "Золотой мяч" я бы Хвиче отдал, мне нравится просто. Мне не нравится Мбаппе, это не мой стиль. Мне кажется, надо сначала выиграть, как Роналду и Месси, и то они, может быть, себя так не ведут, как он. Мне нравятся скромные футболисты. Мне нравятся футболисты, которые делятся мячом, или хоккеисты делятся шайбой, которые играют. Мбаппе, мне кажется, у него задача - забить три гола, и, если команда проиграет 3:4, он будет все равно улыбаться, ходить и говорить, что он забил три гола", - сказал Кузнецов в выпуске FONtour с ЧМ-2026.
Кузнецову 33 года. Прошедший сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) она закончил в "Салавате Юлаеве". Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.