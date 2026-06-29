Бывший футболист "МЮ" спел "Седую ночь" в шапке-ушанке

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"Я люблю Москву, ребята. 2008 год - "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу чемпионов, 2018 год - сборная Франции выиграла чемпионат мира. Москва всегда со мной. Эта песня в моей голове уже на протяжении шести месяцев", - сказал Эвра.