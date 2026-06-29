Бывший футболист "МЮ" спел "Седую ночь" в шапке-ушанке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Патрис Эвра опубликовал видео, на котором исполняет песню Юрия Шатунова "Седая ночь" на русском языке.
- Эвра выразил свою любовь к Москве и отметил, что песня не выходит у него из головы уже шесть месяцев.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Бывший защитник сборной Франции по футболу и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра опубликовал в социальных сетях видео, на котором исполняет песню Юрия Шатунова "Седая ночь" на русском языке.
На записи Эвра в шапке-ушанке поет на русском языке. Под публикацией в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская организация) он написал: "Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом".
© Фото : Соцсети Патриса ЭврыБывший защитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра
© Фото : Соцсети Патриса Эвры
Бывший защитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра
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"Я люблю Москву, ребята. 2008 год - "Манчестер Юнайтед" выиграл Лигу чемпионов, 2018 год - сборная Франции выиграла чемпионат мира. Москва всегда со мной. Эта песня в моей голове уже на протяжении шести месяцев", - сказал Эвра.
Эвра 45 лет. Он известен по выступлениям за "Манчестер Юнайтед", в составе которого в 2008 году стал победителем Лиги чемпионов. В финале на московском стадионе "Лужники" клуб обыграл лондонский "Челси". Спустя десять лет на той же арене сборная Франции стала чемпионом мира, победив в финале команду Хорватии. Эвра не принимал участия в том турнире, а игровую карьеру завершил год спустя.