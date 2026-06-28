Тюкавин не хочет переходить в "Спартак"

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин исключил возможность перехода в столичный «Спартак».

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил интерес клуба к Тюкавину.

Тюкавин заявил, что решение о возможном переходе в «Зенит» примет руководство «Динамо».

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин исключил возможность перехода в столичный "Спартак" и заявил, что решение о возможном переходе в петербургский "Зенит" примет руководство "бело-голубых".

"Со мной никто не разговаривал на эту тему. Как клуб посчитает нужным, так и сделаем. Пока еще ни с кем из руководителей не встречался. Возможно, на неделе с кем-то придется увидеться. У меня долгий контракт с "Динамо", - сказал Тюкавин.

На вопрос о том, не против ли он перехода в петербургский клуб, форвард ответил: "Я же не заявлял так! Посмотрим, как руководство посчитает нужным. Я игрок "Динамо", жду встречи с Сандро и завтра приступлю к тренировкам".

По словам Тюкавина, его удивил интерес со стороны "Спартака". "То, что обращались этим летом, это правда. Чуть-чуть с удивлением воспринял. Я игрок "Динамо", у меня еще четыре года контракта. Дошла информация, что "Спартак" интересуется, ищет нападающего. Сказал агенту, что в "Спартак" моя дорога точно закрыта", - сказал нападающий.