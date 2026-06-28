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Тюкавин не хочет переходить в "Спартак" - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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10:15 28.06.2026 (обновлено: 10:52 28.06.2026)
Тюкавин не хочет переходить в "Спартак"

Тюкавин: в "Спартак" дорога закрыта, по "Зениту" решит руководство "Динамо"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Константин Тюкавин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин исключил возможность перехода в столичный «Спартак».
  • Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подтвердил интерес клуба к Тюкавину.
  • Тюкавин заявил, что решение о возможном переходе в «Зенит» примет руководство «Динамо».
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Константин Тюкавин исключил возможность перехода в столичный "Спартак" и заявил, что решение о возможном переходе в петербургский "Зенит" примет руководство "бело-голубых".
Ранее председатель правления "Зенита" Константин Зырянов подтвердил "Спорт-Экспрессу" интерес клуба к Тюкавину.
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"Со мной никто не разговаривал на эту тему. Как клуб посчитает нужным, так и сделаем. Пока еще ни с кем из руководителей не встречался. Возможно, на неделе с кем-то придется увидеться. У меня долгий контракт с "Динамо", - сказал Тюкавин.
На вопрос о том, не против ли он перехода в петербургский клуб, форвард ответил: "Я же не заявлял так! Посмотрим, как руководство посчитает нужным. Я игрок "Динамо", жду встречи с Сандро и завтра приступлю к тренировкам".
По словам Тюкавина, его удивил интерес со стороны "Спартака". "То, что обращались этим летом, это правда. Чуть-чуть с удивлением воспринял. Я игрок "Динамо", у меня еще четыре года контракта. Дошла информация, что "Спартак" интересуется, ищет нападающего. Сказал агенту, что в "Спартак" моя дорога точно закрыта", - сказал нападающий.
Тюкавину 23 года. Нападающий является воспитанником "Динамо" и выступает за основной состав с 2020 года. Его контракт с "бело-голубыми" рассчитан до 2030 года. В прошедшем сезоне форвард забил 13 мячей в 31 матче во всех турнирах.
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