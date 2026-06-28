Австрия в драматичном матче сыграла вничью с Алжиром на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная Австрии сыграла вничью с командой Алжира в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:3.

По итогам группового этапа сборная Австрии заняла второе место в квартете J, а сборная Алжира — третье, обе команды вышли в плей-офф.

В 1/16 финала сборная Австрии сыграет со сборной Испании, а сборная Алжира встретится со швейцарцами, игры пройдут 2 июля.

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Австрии сыграла вничью с командой Алжира в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы J, прошедшая в Канзас-Сити США ), завершилась со счетом 3:3. В составе австрийцев отличились Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55) и Саша Калайджич (90+6). У африканской команды мячи забили Рафик Белгали (45) и Рияд Марез (60, 90+3).

По итогам группового этапа сборная Австрии с 4 очками заняла второе место в квартете J. Алжирцы с аналогичным количеством баллов расположились строчкой ниже. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Первое место в группе заняли аргентинцы (9 очков), четвертое - команда Иордании (0).

В 1/16 финала австрийцы в Лос-Анджелесе (США) сыграют со сборной Испании. Команда Алжира встретится в Ванкувере (Канада) со швейцарцами. Обе игры пройдут 2 июля.