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Австрия в драматичном матче сыграла вничью с Алжиром на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 28.06.2026
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Футбол
 
07:11 28.06.2026 (обновлено: 07:41 28.06.2026)
Австрия в драматичном матче сыграла вничью с Алжиром на ЧМ-2026

Австрия сыграла вничью с Алжиром и вышла в плей-офф ЧМ со второго места

© Фото : Пресс-служба УЕФАФутболисты сборной Австрии
Футболисты сборной Австрии - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Австрии сыграла вничью с командой Алжира в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:3.
  • По итогам группового этапа сборная Австрии заняла второе место в квартете J, а сборная Алжира — третье, обе команды вышли в плей-офф.
  • В 1/16 финала сборная Австрии сыграет со сборной Испании, а сборная Алжира встретится со швейцарцами, игры пройдут 2 июля.
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сборная Австрии сыграла вничью с командой Алжира в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы J, прошедшая в Канзас-Сити (США), завершилась со счетом 3:3. В составе австрийцев отличились Марко Арнаутович (28-я минута), Марсель Забитцер (55) и Саша Калайджич (90+6). У африканской команды мячи забили Рафик Белгали (45) и Рияд Марез (60, 90+3).
ЧМ по футболу 2026
28 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Алжир
3 : 3
Австрия
45‎’‎ • Рафик Бельгали
60‎’‎ • Рияд Марез
(Уссем Ауар)
90‎’‎ • Рияд Марез
(Уссем Ауар)
28‎’‎ • Марко Арнаутович
(Давид Алаба)
55‎’‎ • Марсель Забитцер
(Конрад Лаймер)
90‎’‎ • Саша Калайджич
(Михаэль Грегорич)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По итогам группового этапа сборная Австрии с 4 очками заняла второе место в квартете J. Алжирцы с аналогичным количеством баллов расположились строчкой ниже. Обе команды вышли в плей-офф турнира. Первое место в группе заняли аргентинцы (9 очков), четвертое - команда Иордании (0).
В 1/16 финала австрийцы в Лос-Анджелесе (США) сыграют со сборной Испании. Команда Алжира встретится в Ванкувере (Канада) со швейцарцами. Обе игры пройдут 2 июля.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
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