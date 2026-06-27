Назван лучший генеральный менеджер сезона в НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Билл Герин из клуба "Миннесота Уайлд" признан лучшим генеральным менеджером сезона в НХЛ.
- Герин набрал 131 балл в голосовании, опередив Криса Макфарланда и Пэта Вербика.
- Среди заслуг Герина — продление контракта с Кириллом Капризовым и приобретение Владимира Тарасенко.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Билл Герин из клуба "Миннесота Уайлд" признан лучшим генеральным менеджером сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает сайт турнира.
Голосование проводилось среди генеральных менеджеров клубов НХЛ, а также группы руководителей лиги и представителей СМИ после завершения первого раунда плей-офф.
Герин набрал 131 балл, опередив Криса Макфарланда (123 балла) из "Нэшвилл Предаторз" (в минувшем сезоне работал в "Колорадо Эвеланш") и Пэта Вербика (29) из "Анахайм Дакс". Он впервые получил эту награду после того, как помог "Миннесоте" набрать 104 очка за сезон (седьмой лучший результат в НХЛ) и одержать победу в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли над "Даллас Старз".
Среди заслуг генменеджера отмечается продление контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым на восемь лет за 136 миллионов долларов, а также приобретение российского форварда Владимира Тарасенко в результате обмена с "Детройт Ред Уингз".