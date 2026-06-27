Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший генеральный менеджер сезона в НХЛ - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:31 27.06.2026 (обновлено: 11:34 27.06.2026)
Назван лучший генеральный менеджер сезона в НХЛ

Герина из "Миннесоты" признали лучшим генменеджером сезона в НХЛ

© Фото из общедоступных источниковЛоготип НХЛ
Логотип НХЛ - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© Фото из общедоступных источников
Логотип НХЛ. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Билл Герин из клуба "Миннесота Уайлд" признан лучшим генеральным менеджером сезона в НХЛ.
  • Герин набрал 131 балл в голосовании, опередив Криса Макфарланда и Пэта Вербика.
  • Среди заслуг Герина — продление контракта с Кириллом Капризовым и приобретение Владимира Тарасенко.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Билл Герин из клуба "Миннесота Уайлд" признан лучшим генеральным менеджером сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает сайт турнира.
Голосование проводилось среди генеральных менеджеров клубов НХЛ, а также группы руководителей лиги и представителей СМИ после завершения первого раунда плей-офф.
Герин набрал 131 балл, опередив Криса Макфарланда (123 балла) из "Нэшвилл Предаторз" (в минувшем сезоне работал в "Колорадо Эвеланш") и Пэта Вербика (29) из "Анахайм Дакс". Он впервые получил эту награду после того, как помог "Миннесоте" набрать 104 очка за сезон (седьмой лучший результат в НХЛ) и одержать победу в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли над "Даллас Старз".
Среди заслуг генменеджера отмечается продление контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым на восемь лет за 136 миллионов долларов, а также приобретение российского форварда Владимира Тарасенко в результате обмена с "Детройт Ред Уингз".
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Овечкин проиграл награду НХЛ за вклад на льду и общественной жизни
4 июня, 18:53
 
ХоккейСпортКирилл КапризовВладимир ТарасенкоМиннесота УайлдНэшвилл ПредаторзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Панама
    Англия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Гана
    2
    1
  • Футбол
    28.06 02:30
    Колумбия
    Португалия
  • Футбол
    28.06 02:30
    ДР Конго
    Узбекистан
  • Футбол
    28.06 05:00
    Алжир
    Австрия
  • Футбол
    28.06 05:00
    Иордания
    Аргентина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала