Дубль Ерохина принес "Зениту" победу над "Ленинградцем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Ленинградцем» в товарищеском матче со счетом 4:0.
- «Зенит» в рамках предсезонной подготовки проведет ряд товарищеских матчей, в том числе против аргентинского клуба «Химнасия», чемпиона Узбекистана «Нефтчи» и чемпиона Сербии «Црвены Звезды».
- Сезон-2026/27 «Зенит» начнет с матча за Суперкубок России против московского «Спартака», который пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Ленинградцем" в товарищеском матче.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита". Дубль оформил Александр Ерохин (67-я и 71-я минуты), мячи также забили Педро (7) и Александр Соболев (16).
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В рамках предсезонной подготовки "Зенит" проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба "Химнасия" из Ла-Платы (5 июля), действующего чемпиона Узбекистана "Нефтчи" (8 июля) и чемпиона Сербии белградской "Црвены Звезды" (12 июля), которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович. Петербургская команда также дважды встретится с махачкалинским "Динамо" (1 и 13 июля).
В другом товарищеском матче московские клубы "Локомотив" и "Родина" сыграли вничью - 0:0.
Сезон-2026/27 "Зенит" начнет с матча за Суперкубок России против московского "Спартака", который пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.