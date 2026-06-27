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Дубль Ерохина принес "Зениту" победу над "Ленинградцем" - РИА Новости Спорт, 27.06.2026
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Футбол
 
19:00 27.06.2026 (обновлено: 19:26 27.06.2026)
Дубль Ерохина принес "Зениту" победу над "Ленинградцем"

Дубль Ерохина помог "Зениту" разгромить "Ленинградец" в товарищеском матче

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Ерохин
Александр Ерохин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над «Ленинградцем» в товарищеском матче со счетом 4:0.
  • «Зенит» в рамках предсезонной подготовки проведет ряд товарищеских матчей, в том числе против аргентинского клуба «Химнасия», чемпиона Узбекистана «Нефтчи» и чемпиона Сербии «Црвены Звезды».
  • Сезон-2026/27 «Зенит» начнет с матча за Суперкубок России против московского «Спартака», который пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" одержал победу над "Ленинградцем" в товарищеском матче.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 4:0 в пользу "Зенита". Дубль оформил Александр Ерохин (67-я и 71-я минуты), мячи также забили Педро (7) и Александр Соболев (16).
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В рамках предсезонной подготовки "Зенит" проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба "Химнасия" из Ла-Платы (5 июля), действующего чемпиона Узбекистана "Нефтчи" (8 июля) и чемпиона Сербии белградской "Црвены Звезды" (12 июля), которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович. Петербургская команда также дважды встретится с махачкалинским "Динамо" (1 и 13 июля).
В другом товарищеском матче московские клубы "Локомотив" и "Родина" сыграли вничью - 0:0.
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