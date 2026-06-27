Дубль Ерохина принес "Зениту" победу над "Ленинградцем"

В рамках предсезонной подготовки "Зенит" проведет товарищеские матчи против аргентинского клуба "Химнасия" из Ла-Платы (5 июля), действующего чемпиона Узбекистана "Нефтчи" (8 июля) и чемпиона Сербии белградской "Црвены Звезды" (12 июля), которую возглавляет экс-тренер московского "Спартака" Деян Станкович. Петербургская команда также дважды встретится с махачкалинским "Динамо" (1 и 13 июля).