Игроман, обжора и плохиш: как жена сделала Дембеле звездой

Усман Дембеле затмил Килиана Мбаппе, забив три гола в ворота Норвегии. РИА Новости рассказывает, как правильная женитьба сделала из прожигающего карьеру ленивца суперзвезду "ПСЖ" и сборной Франции.



Поглощал бургеры, а рыбу кидал в помойку



Такие парни, каким был Усман в молодые годы, в представлении общества редко остепеняются. Им слишком дорого их беззаботное инфантильное существование с ночной приставкой, пустыми коробками из-под пиццы и возможностью ни от кого не зависеть и никого не брать под свою ответственность. Тут и могла бы закончиться карьера перспективного молодого форварда - постоянные травмы из-за легкомысленного отношения к процессу, нарушения режима, гигантские штрафы за опоздания на тренировки. Это при том, что в 2017 году "Барселона" заплатила за Дембеле рекордную сумму и еще кучу денег потратила на его содержание. Он все равно был настоящим плохишом.



Особенно выделяется курьезный случай с нанятым персональным поваром. Как-то домой к Усману заглянула проверка из клубного штаба. Приготовленная поваром запеченная рыба, выверенная по КБЖУ, лежала в мусорном ведре, в то время как вокруг высились башни из коробок от фастфуда. Футболист каялся, что не в состоянии отказаться от гамбургеров и пиццы.

© Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле © Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле

Дембеле жил с другом детства и дядей, которые не стремились направить его на профессиональный путь. Возможно, они понимали - парень просто дорвался до успеха и теперь может позволить себе ту самую еду, которая когда-то казалась ему вершиной вкуса и финансовых возможностей. Ну и какая тут запеченная рыба? Благо, хотя бы алкоголь и наркотики с его именем никогда не связывались. Это, пожалуй, было бы фаталити.



Что касается лудомании, то видеоигры - самый быстрый источник дофамина и возможность как будто прожить несколько жизней сразу. Познавшему бедность и не видевшему ничего, кроме футбола, парню в какой-то момент это было необходимо. Только вовремя остановиться сам он не умел. И до поры даже увещевания тренеров и партнеров по команде не помогали.



"К сожалению, я был молод и незрел. Из-за этого с карьерной точки зрения я потерял пять лет жизни. У меня было много травм подколенного сухожилия, но я не работал над этим и застрял. Если не стать сильнее и не иметь опору, то можно себе навредить. Только Рональду Куману, который пришел в "Барселону" в 2020 году, удалось до меня достучаться. С тех пор я травмировался значительно реже", - рассказывал Дембеле в интервью RMC Sport.



Помимо Кумана, направляющего его на тренировках, новым источником опоры и вдохновения стала любовь.

© Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле © Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле

Молоко, финики и рай с любимым



"Люди говорят о тактике, тренерах и тренировках, но они не видят, что происходит вне футбола. Когда я боролся с травмами в „



Доподлинно неизвестно, как именно Усман познакомился с Римой Эдбуш. Может, это была судьба, или же удача в лице обеспокоенной будущим сына матери. Но серьезная вдумчивая Рима с идентичными религиозными взглядами оказалась для Дембеле той самой волшебной таблеткой. От игромании и обжорства до "Золотого мяча" прошло всего четыре года. Они вместили свадьбу, наконец-то годный сезон в "Барселоне", рождение дочки и переход в "ПСЖ" с закреплением на принципиально новом уровне футбола от Дембеле.



Они сыграли свадьбу в 2021 году в Марокко - избранница Усмана оттуда родом, так что церемония прошла в традиционном марокканском стиле. Накануне торжества будущей жене с подружками и родственниками положено омыться в хаммаме. Эдбуш появилась перед гостями в пышном белом платье на специальной платформе амарии - ее по обычаю должны нести четверо мужчин, чтобы символизировать легкость вхождения в новую жизнь. Жених угощал невесту молоком и финиками в знак чистоты и обещанного благополучия. А она, похоже, в последний раз оказалась на публике с открытым лицом. Теперь Рима одевается так, чтобы были видны только глаза. Она, пожалуй, строже всех жен футболистов-мусульман придерживается религиозных требований во внешнем облике. "Люди говорят о тактике, тренерах и тренировках, но они не видят, что происходит вне футбола. Когда я боролся с травмами в „ Барселоне “, когда все сомневались во мне, Рима всегда была рядом", - делился футболист с журналистами.Доподлинно неизвестно, как именно Усман познакомился с Римой Эдбуш. Может, это была судьба, или же удача в лице обеспокоенной будущим сына матери. Но серьезная вдумчивая Рима с идентичными религиозными взглядами оказалась для Дембеле той самой волшебной таблеткой. От игромании и обжорства до "Золотого мяча" прошло всего четыре года. Они вместили свадьбу, наконец-то годный сезон в "Барселоне", рождение дочки и переход в "ПСЖ" с закреплением на принципиально новом уровне футбола от Дембеле.Они сыграли свадьбу в 2021 году в Марокко - избранница Усмана оттуда родом, так что церемония прошла в традиционном марокканском стиле. Накануне торжества будущей жене с подружками и родственниками положено омыться в хаммаме. Эдбуш появилась перед гостями в пышном белом платье на специальной платформе амарии - ее по обычаю должны нести четверо мужчин, чтобы символизировать легкость вхождения в новую жизнь. Жених угощал невесту молоком и финиками в знак чистоты и обещанного благополучия. А она, похоже, в последний раз оказалась на публике с открытым лицом. Теперь Рима одевается так, чтобы были видны только глаза. Она, пожалуй, строже всех жен футболистов-мусульман придерживается религиозных требований во внешнем облике.

© Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле © Фото : Соцсети Римы Эдбуш Дембеле Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле