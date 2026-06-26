Взносы Армении в общий бюджет ОДКБ составили десять процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вклад Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов.
- Россия платит 50 процентов.
- Ереван уже два года не вносит свою долю в бюджет ОДКБ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов, сообщил РИА Новости постпред России при организации Виктор Васильев.
"Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает", — сказал он.
Васильев подчеркнул, что бюджет на 50 процентов состоит из взносов от Москвы. От остальных членов организации поступает по десять.
В июне глава МИД Сергей Лавров предупредил, что из-за отсутствия финансирования со стороны Еревана ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, касающейся членов, которые не выполняют обязательства.
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25 июня, 09:32