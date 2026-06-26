Рейтинг@Mail.ru
Взносы Армении в общий бюджет ОДКБ составили десять процентов - РИА Новости, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 26.06.2026 (обновлено: 11:29 26.06.2026)
Взносы Армении в общий бюджет ОДКБ составили десять процентов

Постпред РФ при ОДКБ Васильев: взнос Армении в общий бюджет составляет 10%

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Флаги государств, входящих в ОДКБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вклад Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов.
  • Россия платит 50 процентов.
  • Ереван уже два года не вносит свою долю в бюджет ОДКБ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов, сообщил РИА Новости постпред России при организации Виктор Васильев.
"Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает", — сказал он.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
В МИД рассказали, какие меры может принять ОДКБ из-за долгов Армении
22 июня, 16:06
Васильев подчеркнул, что бюджет на 50 процентов состоит из взносов от Москвы. От остальных членов организации поступает по десять.
В 2024 году Ереван заморозил участие в ОДКБ. Летом 2025 года премьер-министр Армении Пашинян сообщил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем восстановление участия в ней.
В июне глава МИД Сергей Лавров предупредил, что из-за отсутствия финансирования со стороны Еревана ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, касающейся членов, которые не выполняют обязательства.
Жители Еревана с флагами Армении на площади Республики - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В МИД рассказали, что ждут от Еревана по ОДКБ
25 июня, 09:32
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСергей ЛавровОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала