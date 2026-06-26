Взносы Армении в общий бюджет ОДКБ составили десять процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Вклад Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов.

Россия платит 50 процентов.

Ереван уже два года не вносит свою долю в бюджет ОДКБ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов, сообщил РИА Новости постпред России при организации Виктор Васильев.

"Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает", — сказал он.

Васильев подчеркнул, что бюджет на 50 процентов состоит из взносов от Москвы. От остальных членов организации поступает по десять.

В 2024 году Ереван заморозил участие в ОДКБ. Летом 2025 года премьер-министр Армении Пашинян сообщил , что считает более вероятным выход страны из организации, чем восстановление участия в ней.