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Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 16.07.2025
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, заявил премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:33:00+03:00
2025-07-16T13:33:00+03:00
2025-07-16T14:25:00+03:00
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, заявил премьер-министр Никол Пашинян."Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство", — сказал он на пресс-конференции в Ереване.В феврале 2024 года Пашинян сообщил, что Армения заморозила участие в ОДКБ. Он утверждал, что как минимум два члена организации помогли Азербайджану подготовиться к войне в Нагорном Карабахе, но не стал называть эти страны. По его словам, военные действия в 2020-м были направлены на ликвидацию независимости Армении, такие попытки продолжались и после этого. В марте Ереван отказался участвовать в финансировании ОДКБ. Тем не менее, по словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, рабочие контакты с Арменией сохраняются.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, продолжать членство в ОДКБ — в интересах Армении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Армения, ОДКБ, Никол Пашинян, Ереван, В мире
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ более вероятным, чем разморозку ее членства