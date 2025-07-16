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Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 16.07.2025
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13:33 16.07.2025 (обновлено: 14:25 16.07.2025)
https://ria.ru/20250716/armeniya-2029451872.html
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ - РИА Новости, 16.07.2025
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ
Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, заявил премьер-министр Никол Пашинян. РИА Новости, 16.07.2025
2025-07-16T13:33:00+03:00
2025-07-16T14:25:00+03:00
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, заявил премьер-министр Никол Пашинян."Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство", — сказал он на пресс-конференции в Ереване.В феврале 2024 года Пашинян сообщил, что Армения заморозила участие в ОДКБ. Он утверждал, что как минимум два члена организации помогли Азербайджану подготовиться к войне в Нагорном Карабахе, но не стал называть эти страны. По его словам, военные действия в 2020-м были направлены на ликвидацию независимости Армении, такие попытки продолжались и после этого. В марте Ереван отказался участвовать в финансировании ОДКБ. Тем не менее, по словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, рабочие контакты с Арменией сохраняются.Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, продолжать членство в ОДКБ — в интересах Армении.
https://ria.ru/20250331/armenija-2008331468.html
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армения, одкб, никол пашинян, ереван, в мире
Армения, ОДКБ, Никол Пашинян, Ереван, В мире
Пашинян высказался о выходе Армении из ОДКБ

Пашинян назвал выход Армении из ОДКБ более вероятным, чем разморозку ее членства

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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ЕРЕВАН, 16 июл — РИА Новости. Армения скорее выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
"Более вероятно, что мы выйдем из ОДКБ, чем разморозим членство", — сказал он на пресс-конференции в Ереване.
В феврале 2024 года Пашинян сообщил, что Армения заморозила участие в ОДКБ. Он утверждал, что как минимум два члена организации помогли Азербайджану подготовиться к войне в Нагорном Карабахе, но не стал называть эти страны. По его словам, военные действия в 2020-м были направлены на ликвидацию независимости Армении, такие попытки продолжались и после этого.
В марте Ереван отказался участвовать в финансировании ОДКБ. Тем не менее, по словам генсека организации Имангали Тасмагамбетова, рабочие контакты с Арменией сохраняются.
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, продолжать членство в ОДКБ — в интересах Армении.
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АрменияОДКБНикол ПашинянЕреванВ мире
 
 
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