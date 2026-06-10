ОДКБ рассмотрит ситуацию с неуплатой Арменией взносов в организацию

Краткий пересказ от РИА ИИ ОДКБ рассмотрит задействование статьи Устава организации из-за неуплаты Арменией взносов.

Согласно статье 20 Устава ОДКБ, в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности в течение двух лет, Совет коллективной безопасности может принять решение о приостановлении права выдвижения граждан Армении на квотные должности и лишении права голоса в органах организации.

Совет коллективной безопасности ОДКБ может приостановить участие Армении в деятельности органов организации или исключить ее в случае дальнейшего невыполнения положений Устава.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ОДКБ из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что в этой ситуации делать? Мы это сегодня обсудили. Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ - ситуация, которая предусмотрена Уставом организации договора по коллективной безопасности. Мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ", - сказал Лавров журналистам.

Согласно статье 20 Устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.