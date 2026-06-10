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ОДКБ рассмотрит ситуацию с неуплатой Арменией взносов в организацию - РИА Новости, 10.06.2026
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14:04 10.06.2026
ОДКБ рассмотрит ситуацию с неуплатой Арменией взносов в организацию

Лавров: ОДКБ рассмотрит вопрос о наказании за неуплату Арменией взносов

© РИА Новости / Амир Исаев | Перейти в медиабанкФлаги стран ОДКБ
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Амир Исаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ рассмотрит задействование статьи Устава организации из-за неуплаты Арменией взносов.
  • Согласно статье 20 Устава ОДКБ, в случае невыполнения обязательств по погашению задолженности в течение двух лет, Совет коллективной безопасности может принять решение о приостановлении права выдвижения граждан Армении на квотные должности и лишении права голоса в органах организации.
  • Совет коллективной безопасности ОДКБ может приостановить участие Армении в деятельности органов организации или исключить ее в случае дальнейшего невыполнения положений Устава.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ОДКБ из-за неуплаты Арменией взносов в ОДКБ рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что в этой ситуации делать? Мы это сегодня обсудили. Уже более двух лет задолженность Армении перед бюджетом ОДКБ - ситуация, которая предусмотрена Уставом организации договора по коллективной безопасности. Мы сегодня договорились посмотреть на задействование соответствующей статьи Устава ОДКБ", - сказал Лавров журналистам.
Согласно статье 20 Устава ОДКБ, в случае невыполнения государствами-членами обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение двух лет, Совет коллективной безопасности принимает решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в органах организации до полного погашения задолженности.
Кроме того, статья 20 Устава гласит, что в случае невыполнения государством–членом положений Устава, решений Совета и принятых в их исполнение решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить его участие в деятельности органов организации или исключить. Решения по данным вопросам в отношении такого государства–члена принимаются без учета его голоса.
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