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Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян - РИА Новости, 23.02.2024
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01:24 23.02.2024 (обновлено: 07:43 23.02.2024)
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929095725.html
Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян - РИА Новости, 23.02.2024
Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян
Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ), заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.02.2024
2024-02-23T01:24
2024-02-23T07:43
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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.&quot;По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше&quot;, - сказал он.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
https://ria.ru/20240222/armeniya-1929063314.html
https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html
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в мире, армения, ереван, одкб
В мире, Армения, Ереван, ОДКБ
Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

Премьер Пашинян: Армения приостановила свое участие в ОДКБ

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24.
«

"По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он.

Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
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В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.
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