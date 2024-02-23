https://ria.ru/20240223/armeniya-1929095725.html

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян - РИА Новости, 23.02.2024

Армения заморозила участие в ОДКБ, заявил Пашинян

Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ), заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.02.2024

2024-02-23T01:24

2024-02-23T01:24

2024-02-23T07:43

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ПАРИЖ, 23 фев - РИА Новости. Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ), заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу France24."По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он.Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. Так, в январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце мая отмечал важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о перспективах участия Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, заявил, что Москва продолжит диалог с армянскими друзьями, включая тематику ОДКБ.

https://ria.ru/20240222/armeniya-1929063314.html

https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html

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в мире, армения, ереван, одкб