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Трамп оценил позицию России по Ирану - РИА Новости, 25.06.2026
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00:28 25.06.2026 (обновлено: 10:36 25.06.2026)
Трамп оценил позицию России по Ирану

Трамп оценил позицию России по Ирану, воздержавшейся от вовлечения в конфликт

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп положительно оценил позицию России, которая не стала вмешиваться в конфликт вокруг Ирана.
  • Он заявил. что попросил Реджепа Тайипа Эрдогана, Си Цзиньпина и Владимира Путина не вмешиваться в конфликт.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил в среду позицию России, которая не стала вмешиваться в конфликт вокруг Ирана.
"Я попросил его (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) не вмешиваться. И он сделал это, как сделали (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент России Владимир - ред.) Путин", - сказал Трамп журналистам.
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По словам Трампа, это "было замечательно".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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В миреСШАИранРоссияДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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