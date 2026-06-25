Трамп оценил позицию России по Ирану

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп положительно оценил позицию России, которая не стала вмешиваться в конфликт вокруг Ирана.

Он заявил. что попросил Реджепа Тайипа Эрдогана, Си Цзиньпина и Владимира Путина не вмешиваться в конфликт.

ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил в среду позицию России, которая не стала вмешиваться в конфликт вокруг Ирана.

"Я попросил его (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) не вмешиваться. И он сделал это, как сделали (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент России Владимир - ред.) Путин", - сказал Трамп журналистам.

По словам Трампа, это "было замечательно".