Трамп оценил позицию России по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп положительно оценил позицию России, которая не стала вмешиваться в конфликт вокруг Ирана.
- Он заявил. что попросил Реджепа Тайипа Эрдогана, Си Цзиньпина и Владимира Путина не вмешиваться в конфликт.
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оценил в среду позицию России, которая не стала вмешиваться в конфликт вокруг Ирана.
"Я попросил его (президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - ред.) не вмешиваться. И он сделал это, как сделали (председатель КНР - ред.) Си Цзиньпин и (президент России Владимир - ред.) Путин", - сказал Трамп журналистам.
По словам Трампа, это "было замечательно".
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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