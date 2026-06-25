Рютте признал, что у Трампа есть основания быть разочарованным в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте признал, что у президента США Дональда Трампа есть основания быть разочарованным действиями европейских союзников.
- Рютте заявил, что многие страны Европы выполнили свои двусторонние обязательства перед Вашингтоном.
- По словам Рютте, США было бы трудно провести операцию против Ирана без использования Европы как опорной военной площадки.
ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает недовольство президента США Дональда Трампа действиями европейских союзников.
"Я согласен, что основания для разочарования есть, безусловно", — сказал он после встречи с главой Белого дома в Овальном кабинете.
Но речь идет об отдельных случаях, тогда как в целом европейские страны выполнили обещания перед США, подчеркнул Рютте.
"Если взять, например, Германию, она с первого дня выполняла свои двусторонние обязательства. Строго говоря, это не НАТО, а двусторонние обязательства этих стран перед Соединенными Штатами. Все они сделали то, что обещали", — отметил генсек.
Он добавил, что это позволило обеспечить от четырех до пяти тысяч вылетов американских самолетов из Европы. И США было бы трудно провести операцию против Ирана, если бы Европа не была опорной военной площадкой, уверен Рютте.
Генсек НАТО посетил Вашингтон с целью сгладить "трансатлантическую напряженность" в преддверии июльского саммита альянса в Анкаре. Тем не менее на встрече с ним Трамп заявил, что альянс подвел США и что те разочарованы большинством союзников: Великобританией, Германией, Францией, а Испания, по словам президента, "это вообще кошмар".
Трамп неоднократно выражал недовольство европейскими союзниками. В начале апреля он говорил, что всерьез рассматривает выход США из военного блока после того, как тот отказался помочь в операции против Ирана. Он также отмечал, что авторитет НАТО из-за этого дал серьезную трещину, и называл альянс "бумажным тигром".