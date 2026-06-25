Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете

Рютте признал, что у Трампа есть основания быть разочарованным в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ Генсек НАТО Марк Рютте признал, что у президента США Дональда Трампа есть основания быть разочарованным действиями европейских союзников.

Рютте заявил, что многие страны Европы выполнили свои двусторонние обязательства перед Вашингтоном.

По словам Рютте, США было бы трудно провести операцию против Ирана без использования Европы как опорной военной площадки.

ВАШИНГТОН, 25 июн — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что понимает недовольство президента США Дональда Трампа действиями европейских союзников.

"Я согласен, что основания для разочарования есть, безусловно", — сказал он после встречи с главой Белого дома в Овальном кабинете.

Но речь идет об отдельных случаях, тогда как в целом европейские страны выполнили обещания перед США, подчеркнул Рютте.

"Если взять, например, Германию, она с первого дня выполняла свои двусторонние обязательства. Строго говоря, это не НАТО, а двусторонние обязательства этих стран перед Соединенными Штатами. Все они сделали то, что обещали", — отметил генсек.

Он добавил, что это позволило обеспечить от четырех до пяти тысяч вылетов американских самолетов из Европы. И США было бы трудно провести операцию против Ирана, если бы Европа не была опорной военной площадкой, уверен Рютте.

Генсек НАТО посетил Вашингтон с целью сгладить "трансатлантическую напряженность" в преддверии июльского саммита альянса в Анкаре. Тем не менее на встрече с ним Трамп заявил, что альянс подвел США и что те разочарованы большинством союзников: Великобританией, Германией, Францией, а Испания, по словам президента, "это вообще кошмар".