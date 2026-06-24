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Трамп проведет встречу с генсеком НАТО в Белом доме за закрытыми дверями - РИА Новости, 24.06.2026
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04:26 24.06.2026
Трамп проведет встречу с генсеком НАТО в Белом доме за закрытыми дверями

Трамп проведет встречу с генсеком НАТО Рютте в Белом доме за закрытыми дверями

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме 24 июня.
  • Переговоры пройдут в закрытом от прессы формате в Овальном офисе в 15:30 по местному времени Вашингтона.
  • Генсек НАТО отправился в Штаты с целью сгладить «трансатлантическую напряженность» в преддверии июльского саммита альянса в Анкаре.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует в среду провести встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме за закрытыми дверями, следует из расписания американского лидера на 24 июня.
Согласно графику президента страны, переговоры начнутся в 15.30 по местному времени Вашингтона (22.30 мск) в Овальном офисе Белого дома. При этом указано, что встреча пройдет в закрытом от прессы формате, хотя ранее администрация президента США неоднократно приглашала пул журналистов на открытые части встреч Трампа и генсека альянса.
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Помимо переговоров с главой Белого дома, у Рютте в Вашингтоне также запланированы встречи с высокопоставленными представителями администрации президента США и дистанционное участие в саммите стран группы E5 (Польши, Германии, Франции, Италии и Великобритании).
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В миреСШАВашингтон (штат)Анкара (провинция)Дональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
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