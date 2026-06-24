Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома

© AP Photo / Alex Brandon Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома

Трамп проведет встречу с генсеком НАТО в Белом доме за закрытыми дверями

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме 24 июня.

Переговоры пройдут в закрытом от прессы формате в Овальном офисе в 15:30 по местному времени Вашингтона.

Генсек НАТО отправился в Штаты с целью сгладить «трансатлантическую напряженность» в преддверии июльского саммита альянса в Анкаре.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует в среду провести встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме за закрытыми дверями, следует из расписания американского лидера на 24 июня.

Согласно графику президента страны, переговоры начнутся в 15.30 по местному времени Вашингтона (22.30 мск) в Овальном офисе Белого дома. При этом указано, что встреча пройдет в закрытом от прессы формате, хотя ранее администрация президента США неоднократно приглашала пул журналистов на открытые части встреч Трампа и генсека альянса.

Как сообщало издание Euronews, генсек НАТО отправился в Штаты с целью сгладить "трансатлантическую напряженность" в преддверии июльского саммита альянса в Анкаре.