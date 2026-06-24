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Рютте рассказал о составе участников саммита НАТО в Анкаре - РИА Новости, 24.06.2026
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02:36 24.06.2026
Рютте рассказал о составе участников саммита НАТО в Анкаре

Рютте: в саммите НАТО в Анкаре примут участие десять стран, не входящих в блок

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В предстоящем саммите НАТО в Анкаре примут участие представители десяти стран, не являющихся членами альянса.
  • На повестке саммита — вопросы наращивания оборонного производства, увеличения инвестиций в сферу безопасности и дальнейшей поддержки Украины.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что в предстоящем саммите в Анкаре примут участие представители десяти стран, не являющихся членами альянса.
"Когда мы прибудем в Анкару, к нам присоединятся еще 10 стран", - заявил Рютте в интервью для телеканала Fox News.
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Он назвал это коалицией 42 государств, призванных, по утверждению генсека НАТО, противостоять четырем странам - Китаю, КНДР, Ирану и России.
Саммит НАТО запланирован на июль и пройдет в Анкаре - столице Турции. На повестке, помимо прочего, значатся вопросы наращивания оборонного производства, увеличения инвестиций в сферу безопасности и дальнейшей поддержки Украины.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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