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США разочарованы большинством союзников по НАТО, заявил Трамп - РИА Новости, 24.06.2026
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23:36 24.06.2026 (обновлено: 23:52 24.06.2026)
США разочарованы большинством союзников по НАТО, заявил Трамп

Трамп: США разочарованы большинством союзников по НАТО

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты разочарованы большинством союзников по НАТО, заявил Трамп.
  • Среди таких союзников Трамп назвал Великобританию, Германию, Францию и Испанию.
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что разочарован большинством союзников по альянсу.
«
"Мы были разочарованы Великобританией, мы были разочарованы Германией и Францией, мы разочарованы большинством из них. Испания — это вообще кошмар", — сказал он.
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Президент добавил, что НАТО подвела Соединенные Штаты, и при другом руководстве альянса такого контакта бы не состоялось.
В апреле Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход США из блока. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, отмечал, что Штатам надо переосмыслить значение альянса для себя после разрешения конфликта на Ближнем Востоке.
В конце марта глава Белого дома заявил, что запомнит отказ Парижа предоставить свое воздушное пространство для перевозки оружия в Израиль. В канцелярии главы Франции Эммануэля Макрона удивились его комментариям и отметили, что позиция страны не изменилась.
До этого воздушное пространство для авиации, участвующей в операции США и Израиля, закрыла Испания. Ранее она также запретила использовать военные базы Рота и Морон на своей территории.
Трамп уже не раз упрекал союзников по НАТО в отсутствии поддержки и допускал, что Вашингтон может приостановить помощь этим странам. Шеф Пентагона Пит Хегсет накануне заявил, что после урегулирования конфликта с Ираном президент решит вопрос о будущем альянса.
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